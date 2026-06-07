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    Milliardenschock: Pharma-Investitionen fliehen aus Deutschland

    Milliardenschock: Pharma-Investitionen fliehen aus Deutschland
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    Die Absage oder Kürzung milliardenschwerer Pharmainvestitionen durch Eli Lilly und Boehringer Ingelheim setzt die Bundesregierung und die Branche gleichermaßen unter Druck — und legt grundlegende Zielkonflikte offen. Während das Gesundheitsministerium die Entscheidung der Unternehmen als „bedauerlich“ bezeichnet und betont, der deutsche Markt bleibe trotz Sparmaßnahmen attraktiv, zeichnen sich deutlich tiefere Probleme für den Investitionsstandort ab.

    Konkret hat Eli Lilly angekündigt, die ursprünglich für den neuen Standort in Alzey geplanten 2,5 Milliarden Euro nur noch zur Hälfte zu investieren; Boehringer Ingelheim streicht geplante Investitionen in Höhe von 900 Millionen Euro in Deutschland komplett. Hintergrund sind die Sparpläne der Regierung im Gesundheitswesen: Mit dem geplanten „Beitragssatzstabilisierungsgesetz“ will Gesundheitsministerin Nina Warken die Krankenkassen 2027 um 16,3 Milliarden Euro entlasten und steigende Zusatzbeiträge verhindern. Teil dieses Pakets sind verschärfte Sparvorgaben für Pharmahersteller, darunter deutlich erhöhte Herstellerrabatte — nach VFA-Prognosen von heute rund 7 Prozent des Listenpreises auf etwa 20 Prozent bis 2030.

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    Aus Sicht der Industrie untergraben solche dynamisierten Rabatte Planungssicherheit und Renditeerwartungen; zusätzliche Vorgaben wie mögliche Rabattverträge für innovative Arzneimittel werden als Gefahr für geistiges Eigentum gesehen. Eine Expertin des Instituts der deutschen Wirtschaft, Jasmina Kirchhoff, spricht von „deutlichen Warnschüssen“: Die Kombination aus inländischer Reformpolitik, dem Umsteuern des US-Marktes und steigendem Druck aus Asien mache Deutschland als Investitionsstandort verletzlich. Deutschland sei zugleich Referenzmarkt in Europa — politische Entscheidungen hier hätten Signalwirkung weit darüber hinaus.

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    Ökonomisch stehen zwei legitime Ziele im Konflikt: die kurzfristige Entlastung der Beitragszahler und die langfristige Stärkung einer forschungsintensiven Schlüsselbranche. Regierung und Ministerien stehen nun in der Pflicht, diese Zielkonflikte kohärent zu adressieren. Notwendig ist eine abgestimmte Pharma‑ und Industriepolitik, die Kostendämpfung mit verlässlichen Investitionsanreizen und Schutz geistigen Eigentums verbindet.

    Bleibt die Politik unbeweglich, drohen strukturelle Nachteile: Verlagerungen von Produktion und Forschung ins Ausland, Verlust von Wertschöpfung und Arbeitsplätzen sowie eine geschwächte Verhandlungsposition Deutschlands in internationalen Preisbildungsprozessen. Eine nüchterne, interministerielle Abwägung — begleitet von konkreten Maßnahmen zur Schaffung von Planungssicherheit — ist daher nicht nur wirtschafts‑, sondern auch gesundheitspolitisch geboten.



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