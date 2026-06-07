MercadoLibre-Aktie: Aufwärtstrend intakt, Kurs tief in der Korrektur

Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 1.407,6 US-Dollar (Stand 04.06.2026). Damit notiert MercadoLibre rund 31 Prozent über dem Drei-Jahres-Tief, aber noch immer etwa 69 Prozent unter dem Hoch bei 2.318,5 US-Dollar. Charttechnisch bewegt sich die Aktie damit im unteren Drittel ihres Drei-Jahres-Korridors. Nach der starken Aufwärtsphase 2023/2024 und dem Hoch im Jahr 2025 spiegelt das aktuelle Niveau eine deutliche Bereinigung wider: Frühere Übertreibungen wurden abgebaut, ohne dass der langfristige Aufwärtspfad vollständig negiert wurde. Die Zone um 1.400 US-Dollar fungiert dabei als kurzfristig entscheidende Marke für die weitere Richtung.#/p##

Die Aktie von MercadoLibre hat in den vergangenen drei Jahren einen klar aufwärtsgerichteten Trend gezeigt. Ausgehend von einem Tiefpunkt bei 989,9 US-Dollar im Juli 2023 arbeitete sich der Kurs in mehreren Wellen nach oben und markierte im Mai 2025 ein Drei-Jahres-Hoch bei 2.318,5 US-Dollar. Damit hat sich der Wert in der Spitze mehr als verdoppelt. Auf diese dynamische Rally folgte jedoch ab Mitte 2025 eine Phase erhöhter Volatilität mit teils kräftigen Rücksetzern, die den Kurs wieder deutlich von den Höchstständen abrücken ließen. Insgesamt bleibt der langfristige Aufwärtstrend intakt, wird aber seit einigen Monaten von einer ausgeprägten Konsolidierung überlagert.#/p##

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

200-Tage-Linie: Trendbruch mit klarer Unterbewertung zum Durchschnitt

Die 200-Tage-Linie verläuft nach der langen Phase hoher Kurse im Bereich von deutlich über 1.700 US-Dollar und damit klar oberhalb des aktuellen Niveaus. Aus dem Kurscluster der vergangenen Monate lässt sich die langfristige Durchschnittslinie grob im Bereich um etwa 1.700 US-Dollar verorten. Der aktuelle Kurs von 1.407,6 US-Dollar liegt damit schätzungsweise rund 17 Prozent unter diesem gleitenden Durchschnitt. Technisch signalisiert dieser Abstand einen etablierten Abwärtstrend im mittelfristigen Zeitfenster: Die Aktie notiert nicht nur unter der 200-Tage-Linie, sondern hat sich auch deutlich von ihr nach unten entfernt. Solange der Kurs diese Marke nicht zurückerobert, dominiert aus charttechnischer Sicht eine Phase der Korrektur innerhalb des übergeordneten Aufwärtstrends.#/p##

Unterstützungen und Widerstände im Überblick

Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 1.400 bis 1.450 US-Dollar eine wichtige Unterstützungszone herausgebildet, die bereits im Frühjahr 2024 mehrfach getestet wurde und nun erneut eine Rolle spielt. Fällt die Aktie darunter, rückt der Bereich um 1.320 bis 1.350 US-Dollar als nächste Haltezone in den Fokus, gestützt durch die Tiefs aus dem Mai 2026. Langfristig bildet das Drei-Jahres-Tief bei 989,9 US-Dollar eine zentrale Unterstützung, deren Unterschreiten den übergeordneten Aufwärtstrend ernsthaft infrage stellen würde. Auf der Oberseite trifft der Kurs zunächst im Bereich von 1.500 bis 1.550 US-Dollar auf einen ersten Widerstand, gefolgt von einer breiten Barriere zwischen 1.600 und 1.700 US-Dollar, wo in der Vergangenheit häufig Wendepunkte lagen. Darüber wären die Zonen um 2.000 bis 2.050 US-Dollar sowie das Hoch bei 2.318,5 US-Dollar die maßgeblichen langfristigen Widerstände, deren Überwinden neue Aufwärtsimpulse freisetzen könnte.#/p##

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MercadoLibre Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.