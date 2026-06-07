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    Geyers Marktkommentar

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    DAX – Die Macht der Indikatoren, oder warum es nicht weiter geht

    Bitcoin könnte zum Kapitalgeber für die Börsengänge von SpaceX und Co. werden. Oder steckt etwas anderes hinter dem Einbruch?

    In dieser Woche ist die letzte Möglichkeit, an unserem wohltätigen WM-Tipp-Spiel für die Obdachlosenhilfe Deutschland teilzunehmen.

    Es gibt tolle Preise zu gewinnen und das gute Gefühl etwas für seine Mitmenschen getan zu haben, ganz nach unserem Motto: Börsianer mit Herz! 

    Wir brauchen jede Unterstützung, da die Lage auf unseren Straßen immer angespannter wird.

    Das Chart-Show-Team bedankt  sich ganz herzlich für Ihre Unterstützung.

    www.christophgeyer.de/aktion

    DAX – Die Macht der Indikatoren, oder warum es nicht weiter geht

    Die Indikatoren haben es bereits seit ein paar Tagen mit Divergenzen angekündigt. Der DAX würde es schwer haben, die Widerstandszone nach oben zu brechen. Inzwischen darf man von einem gescheiterten Ausbruchsversuch sprechen. Zudem sind die Umsätze kontinuierlich rückläufig. Dies ist natürlich auch den vielen Feiertagen geschuldet. Trotzdem ist das nicht der Stoff aus dem Ausbrüche generiert werden. Der DAX notiert jetzt wieder knapp über der alten Widerstandszone die nun zur Unterstützung werden dürfte. Um die Lage nicht unnötig zu verschärfen, sollte diese Zone nun gehalten werden. Ein Unterschreiten des Mai-Tiefs würde bedeuten, dass ein neuer Abwärtstrend begonnen wurde. Da bislang noch kein Abwärtsdruck aufgekommen ist, sollte diese Möglichkeit nicht als erste Wahl angesehen werden.

    Dow Jones – Normale Korrektur oder der Beginn eines neuen Trends?

     

    Der Aufwärtstrend beim Dow Jones ist unverändert intakt. Allerdings konnte sich der US-Index zum Wochenschluss nicht auf dem hohen Niveau halten. Die Freitagskerze fällt größer aus, als die Vortageskerze, was ein schlechtes Zeichen darstellt. Die ersten Indikatoren weisen Divergenzen auf. Verkaufssignale stehen kurz bevor. Ein Abgleiten bis in den Bereich von knapp unter 50.000 Punkte sollte daher zu erwarten sein. Hier muss ein Halt generiert werden, da andernfalls ein neuer Trend beginnen würde.

     

    Gold – Will uns der letzte Abwärtsschub etwas mitteilen?

     

    Am Freitag ist Gold nach der ruhigen Phase der letzten Wochen wieder unter Druck geraten. Als Halt hat hier die Unterstützungszone gedient, die bereits bei den Einbrüchen im Februar und im März gehalten hat. Sollte dieses Mal der Halt nicht gelingen, ist mit weiteren Rückgängen zu rechnen. Allerdings befinden sich die Indikatoren im überverkauften Bereich und haben Divergenzen gebildet. Daher ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit mit einem Halten der Unterstützung zu rechnen.

    Öl – beginnt eine Seitwärtsrange zu etablieren

    Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

    Die Frage nach einem Dreifachtop ist noch nicht ganz beantwortet. Vielmehr bildet sich immer mehr eine Seitwärtsrange aus. Weiterhin bleibt die Entwicklung des Öl-Preises eng an die Ereignisse im Nahen Osten gekoppelt. Bei einer Entspannung dürfte ein Ausbruch nach unten sehr schnell erfolgen.

    Bitcoin/USD – Entziehen die Börsengänge dem Bitcoin die Liquidität?

    Die anstehenden Mega-Börsengänge in den kommenden Tagen haben auf den ersten Blick nichts mit dem Bitcoin zu tun. Es werden aber vermehrt Stimmen laut, dass Kapital aus dem Bitcoin abgezogen werden könnte, um an den Zeichnungen von SpaceX und Co. teilnehmen zu können. Ob der aktuelle Einbruch mit dieser vermeintlichen Kapitalbeschaffung in Zusammenhang steht, kann nicht abschließend beurteilt werden. Technisch wird die Lage derzeit allerdings kritisch. Die Kryptowährung ist an der unteren Unterstützungszone angekommen und konnte sich bislang gerade so am oberen Rand dieser Zone halten. Die Indikatoren notieren im überverkauften Bereich und könnten eine entscheidende Unterstützung bieten. Nach dem jüngsten Einbruch sollte eine Erholungsbewegung möglich sein.

    Quelle Charts: ProRealTime.com

     

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    Herausgeber, Verantwortlich und Autor

    Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland                     www.christophgeyer.de

    Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

    Wichtige Hinweise

    Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

    Kein Angebot; keine Beratung

    Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

    Darstellung von Wertentwicklungen

    Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.

     

     

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    Christoph Geyer
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    Christoph Geyer ist seit über 40 Jahren im Börsen- und Bankgeschäft tätig und analysiert seit dieser Zeit Aktien, Märkte und Rohstoffe auf technischer Basis. Er ist Autor der Fachbücher „Einfach richtig Geldverdienen mit Technischer Analyse“ und „Einfach richtig Geldverdienen mit MoneyManagement“ erschienen im Wiley-Verlag. In der VTAD (Vereinigung Technischer Analysten Deutschland) ist er stellv. Regionalmanager in Frankfurt und Ausbilder für angehende Technische Analysten.

    Geyer hat den Abschluss für Technische Analysten (CFTe Certified Financial Technician) abgelegt. Nach den beiden 3. Rängen beim Technischen Analysten Award (für 2009 und 2010) der Börsenzeitung hat Geyer im Jahr 2011 den 1. Platz erreicht. Er ist Ausbilder und hält Vorträge und Kundenveranstaltungen. Aktuelle Termine können Sie auf seiner Homepage www.christophgeyer.de finden.

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    Verfasst von Christoph Geyer
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