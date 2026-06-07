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DAX – Die Macht der Indikatoren, oder warum es nicht weiter geht

Die Indikatoren haben es bereits seit ein paar Tagen mit Divergenzen angekündigt. Der DAX würde es schwer haben, die Widerstandszone nach oben zu brechen. Inzwischen darf man von einem gescheiterten Ausbruchsversuch sprechen. Zudem sind die Umsätze kontinuierlich rückläufig. Dies ist natürlich auch den vielen Feiertagen geschuldet. Trotzdem ist das nicht der Stoff aus dem Ausbrüche generiert werden. Der DAX notiert jetzt wieder knapp über der alten Widerstandszone die nun zur Unterstützung werden dürfte. Um die Lage nicht unnötig zu verschärfen, sollte diese Zone nun gehalten werden. Ein Unterschreiten des Mai-Tiefs würde bedeuten, dass ein neuer Abwärtstrend begonnen wurde. Da bislang noch kein Abwärtsdruck aufgekommen ist, sollte diese Möglichkeit nicht als erste Wahl angesehen werden.

Dow Jones – Normale Korrektur oder der Beginn eines neuen Trends?

Der Aufwärtstrend beim Dow Jones ist unverändert intakt. Allerdings konnte sich der US-Index zum Wochenschluss nicht auf dem hohen Niveau halten. Die Freitagskerze fällt größer aus, als die Vortageskerze, was ein schlechtes Zeichen darstellt. Die ersten Indikatoren weisen Divergenzen auf. Verkaufssignale stehen kurz bevor. Ein Abgleiten bis in den Bereich von knapp unter 50.000 Punkte sollte daher zu erwarten sein. Hier muss ein Halt generiert werden, da andernfalls ein neuer Trend beginnen würde.

Gold – Will uns der letzte Abwärtsschub etwas mitteilen?

Am Freitag ist Gold nach der ruhigen Phase der letzten Wochen wieder unter Druck geraten. Als Halt hat hier die Unterstützungszone gedient, die bereits bei den Einbrüchen im Februar und im März gehalten hat. Sollte dieses Mal der Halt nicht gelingen, ist mit weiteren Rückgängen zu rechnen. Allerdings befinden sich die Indikatoren im überverkauften Bereich und haben Divergenzen gebildet. Daher ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit mit einem Halten der Unterstützung zu rechnen.

Öl – beginnt eine Seitwärtsrange zu etablieren

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Die Frage nach einem Dreifachtop ist noch nicht ganz beantwortet. Vielmehr bildet sich immer mehr eine Seitwärtsrange aus. Weiterhin bleibt die Entwicklung des Öl-Preises eng an die Ereignisse im Nahen Osten gekoppelt. Bei einer Entspannung dürfte ein Ausbruch nach unten sehr schnell erfolgen.

Bitcoin/USD – Entziehen die Börsengänge dem Bitcoin die Liquidität?

Die anstehenden Mega-Börsengänge in den kommenden Tagen haben auf den ersten Blick nichts mit dem Bitcoin zu tun. Es werden aber vermehrt Stimmen laut, dass Kapital aus dem Bitcoin abgezogen werden könnte, um an den Zeichnungen von SpaceX und Co. teilnehmen zu können. Ob der aktuelle Einbruch mit dieser vermeintlichen Kapitalbeschaffung in Zusammenhang steht, kann nicht abschließend beurteilt werden. Technisch wird die Lage derzeit allerdings kritisch. Die Kryptowährung ist an der unteren Unterstützungszone angekommen und konnte sich bislang gerade so am oberen Rand dieser Zone halten. Die Indikatoren notieren im überverkauften Bereich und könnten eine entscheidende Unterstützung bieten. Nach dem jüngsten Einbruch sollte eine Erholungsbewegung möglich sein.

Quelle Charts: ProRealTime.com

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