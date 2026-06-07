Starke Ausschüttungen
Dividendenkracher mit +6,88 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt
Mit einer Dividendenrendite von +3,07 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.
Amadeus IT Group ist ein führender Anbieter von IT‑Lösungen für die Reisebranche. Kernprodukte: GDS/Reservierungssysteme für Airlines und Reisebüros, Passagier-Service-Systeme, Airport- und Hotel-IT. Starke Marktstellung neben Sabre und Travelport, im Airline-IT mit hoher Wechselbarriere. USP: integrierte End-to-End-Plattform, hohe Skalierbarkeit, tiefe Einbindung in kritische Prozesse.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Amadeus IT Group (A) nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Amadeus IT Group (A) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,07 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+6,88 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 15,31 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Amadeus IT Group (A) investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -12,73 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Amadeus IT Group (A) verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,07 %.
Mit +3,07 % Dividendenrendite bietet Amadeus IT Group (A) ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +6,88 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Amadeus IT Group (A) für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,07 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 15,31.
Amadeus IT Group (A) weißt eine Marktkapitalisierung von 23,98 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,07 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Amadeus IT Group (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.06.2026
Mit einer Performance von -1,55 % musste die Amadeus IT Group (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Beispielrechnung für 3.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,07 %, eine Investition von etwa 97.720€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|1,540000
|+8,45 %
|+3,07 %
|2025
|1,420000
|+9,23 %
|+2,08 %
|2024
|1,300000
|+10,17 %
|+2,02 %
|2023
|1,180000
|0,00 %
|+1,81 %
Warum Amadeus IT Group (A) für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,07 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +6,88 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 15,31
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Amadeus IT Group (A) Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,09 %
|1 Monat
|+12,95 %
|3 Monate
|+4,13 %
|1 Jahr
|-27,36 %
Informationen zur Amadeus IT Group (A) Aktie
Es gibt 450 Mio. Amadeus IT Group (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,98 Mrd. € wert.
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Ob die Amadeus IT Group (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amadeus IT Group (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.