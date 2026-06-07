Dividendenkracher mit +6,88 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

Amadeus IT Group ist ein führender Anbieter von IT‑Lösungen für die Reisebranche. Kernprodukte: GDS/Reservierungssysteme für Airlines und Reisebüros, Passagier-Service-Systeme, Airport- und Hotel-IT. Starke Marktstellung neben Sabre und Travelport, im Airline-IT mit hoher Wechselbarriere. USP: integrierte End-to-End-Plattform, hohe Skalierbarkeit, tiefe Einbindung in kritische Prozesse.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Amadeus IT Group (A) nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Amadeus IT Group (A) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,07 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +6,88 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 15,31 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Amadeus IT Group (A) investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -12,73 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Amadeus IT Group (A) verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,07 %.

Mit +3,07 % Dividendenrendite bietet Amadeus IT Group (A) ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +6,88 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Amadeus IT Group (A) für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,07 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 15,31.

Amadeus IT Group (A) weißt eine Marktkapitalisierung von 23,98 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,07 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.