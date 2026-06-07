Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 23/26
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Foto: Deutsche Börse AG
Insiderkäufe vom 01.06.26 bis 07.06.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|7
|6,47 Mio.€
|26,19 Tsd. Stk.
|1
|5,00 Mio.€
|4,00 Tsd. Stk.
|1
|1,69 Mio.€
|49,99 Tsd. Stk.
|4
|812,46 Tsd.€
|11,26 Tsd. Stk.
|2
|402,11 Tsd.€
|7,50 Tsd. Stk.
|1
|260,80 Tsd.€
|3,60 Tsd. Stk.
|1
|207,35 Tsd.€
|25,01 Tsd. Stk.
|1
|44,25 Tsd.€
|2,50 Tsd. Stk.
|1
|3,99 Tsd.€
|871 Stk.
Insiderverkäufe vom 01.06.26 bis 07.06.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|3,15 Mio.€
|75,00 Tsd. Stk.
|2
|354,77 Tsd.€
|1,97 Tsd. Stk.
|2
|49,60 Tsd.€
|500 Stk.
Deutsche Boerse
Wochenperformance: +1,29 %
Wochenperformance: +1,29 %
Platz 1
Rheinmetall
Wochenperformance: -8,15 %
Wochenperformance: -8,15 %
Platz 2
Nagarro
Wochenperformance: +2,67 %
Wochenperformance: +2,67 %
Platz 3
Bayer
Wochenperformance: -7,24 %
Wochenperformance: -7,24 %
Platz 4
Continental
Wochenperformance: -5,10 %
Wochenperformance: -5,10 %
Platz 5
GEA Group
Wochenperformance: -2,11 %
Wochenperformance: -2,11 %
Platz 6
Elmos Semiconductor
Wochenperformance: -3,33 %
Wochenperformance: -3,33 %
Platz 7
Scout24
Wochenperformance: +5,90 %
Wochenperformance: +5,90 %
Platz 8
Deutsche Lufthansa
Wochenperformance: +0,05 %
Wochenperformance: +0,05 %
Platz 9
FRoSTA
Wochenperformance: +3,18 %
Wochenperformance: +3,18 %
Platz 10
Leifheit
Wochenperformance: -14,12 %
Wochenperformance: -14,12 %
Platz 11
Hamborner REIT
Wochenperformance: -11,33 %
Wochenperformance: -11,33 %
Platz 12
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