Amazon, Microsoft und Alphabet A mit 11,5% Zinsen und 35% Schutz

Wer nun eine Investition in diese Aktien in diese Werte in Erwägung zieht, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf eine Investition in eine Aktienanleihe mit (Worst-of)-Struktur ins Auge fassen, die auch bei Kursrückgängen der drei Aktien positive Rendite abwerfen wird.

Die Aktienkurse jener US-Technologiekonzerne, die massiv in die Entwicklung Künstlicher Intelligenz investieren, entwickelten sich auf Sicht der vergangene 12 Monate unterschiedlich. Während die Alphabet A- und die Amazon-Aktie in diesem Zeitraum Kursgewinne von 110 und 18 Prozent für sich verbuchen konnten, mussten Anleger bei der Microsoft-Aktie einen Wertverlust von 13 Prozent in Kauf nehmen.

Mit der neuen von der Erste Group angebotenen 11,50% Crédit Agricole Protect Pro AI 26–27-Anleihe können Anleger in den nächsten 12 Monaten bei einem bis zu 35-prozentigen Kursrückgang der drei genannten Werte eine Jahresbruttorendite von 11,50 Prozent pro Jahr erwirtschaften.

11,50% Zinsen und 35% Sicherheitspuffer

Die am 29.6.26 festgestellten Schlusskurse der drei Werte werden als Ausübungspreise für die Protect Pro AI 26–27-Anleihe festgeschrieben. Bei 65 Prozent der Ausübungspreise werden sich die am Bewertungstag, dem 29.6.27, aktivierten Barrieren befinden.

Unabhängig vom Kursverlauf der Aktien und auf welchem Niveau die Aktien in einem Jahr notieren werden, erhalten Anleger am Laufzeitende eine Zinszahlung in Höhe von 11,50 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Wenn die drei Aktien am Bewertungstag auf oder oberhalb der jeweiligen Barriere notieren, dann wird die Anleihe am 6.7.27 mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt. Befindet sich hingegen eine oder mehrere Aktien am Bewertungstag unterhalb der Barriere, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung (Worst-of) erfolgen. Der Gegenwert von Bruchstückanteilen wird Anlegern gutgeschrieben.

Die von der Erste Group angebotene 11,50% Crédit Agricole Protect Pro AI 26–27-Anleihe, fällig am 6.7.27, ISIN: DE000A46JU68, kann derzeit in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent und 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die neue Protect Pro AI 26–27-Anleihe ermöglicht in einem Jahr einen Bruttoertrag von 11,50 Prozent, wenn keiner der drei Technologiewerte in einem Jahr 35 Prozent oder mehr seines Ausübungspreises verliert.