🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsYokohama Financial Group AktievorwärtsNachrichten zu Yokohama Financial Group

    Cashflow für Anleger

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

    Eine Rendite von +3,03 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.

    Cashflow für Anleger - Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger
    Foto: adobe.stock.com

    Concordia Financial Group ist eine bedeutende Finanzholding in Japan, die sich durch ihre starke regionale Präsenz und kundenorientierte Dienstleistungen auszeichnet.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Yokohama Financial Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Yokohama Financial Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,03 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +17,76 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 13,94 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Yokohama Financial Group investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +130,37 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Yokohama Financial Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,03 %.
    Mit +3,03 % Dividendenrendite bietet Yokohama Financial Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +17,76 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Yokohama Financial Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,03 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 13,94.
    Yokohama Financial Group weißt eine Marktkapitalisierung von 9,84 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,03 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Yokohama Financial Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.06.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Yokohama Financial Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,82 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

    Beispielrechnung für 6.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 6.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,03 %, eine Investition von etwa 198.020 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2027 48,00 +26,32 % +3,03 %
    2026 38,00 +31,03 % +2,91 %
    2025 29,00 +26,09 % +3,17 %
    2024 23,00 +21,05 % +3,08 %
    2023 19,00 +5,56 % +4,07 %
    2022 18,00 0,00 % +3,80 %

    Warum Yokohama Financial Group für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,03 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +17,76 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 13,94
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Yokohama Financial Group

    -2,82 %
    -0,56 %
    +9,32 %
    +2,33 %
    +57,14 %
    +105,74 %
    ISIN:JP3305990008WKN:A2AFG6
    Yokohama Financial Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Seite 1 von 2 




    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Cashflow für Anleger Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger Eine Rendite von +3,03 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     