Top-Artikel der Kalenderwoche 23/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

SpaceX legt den Ausgabepreis seines Rekord-Börsengangs früh fest und bricht mit jahrzehntealten Wall-Street-Regeln. Das Ziel: 75 Milliarden US-Dollar.

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Die Europäische Zentralbank kann die inflationsfördernden Auswirkungen des Irankriegs nicht länger ignorieren, sagt EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel.

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Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial für den Speicherchip-Spezialisten Micron – Angebotsengpässe und geringe Konkurrenz stärken die Marktposition!

Ein US-Bundesrichter, der Bayers Sammelklage-Vergleich schon 2020 ablehnte, übernimmt nun erneut das Steuer im Glyphosat-Verfahren. Die Aktie reagiert mit deutlichen Verlusten.

Bill Hwang galt als Genie der Finanzwelt. Doch hinter den Kulissen baute er mit seinem Family Office Archegos eine hochriskante Milliardenwette auf – mit fatalen Folgen.

Broadcoms KI-Chips sind begehrter denn je: Der Konzern verdoppelte seinen Gewinn und erwartet im laufenden Quartal einen KI-Umsatz von 16 Milliarden US-Dollar. Marktteilnehmer hatten sich allerdings noch mehr erhofft.

Saab erhält einen Milliardenauftrag für Schwedens Luftabwehr – doch die Aktie fällt. Warum Anleger trotz Rüstungsboom skeptisch bleiben.

Palantir landet einen Prestige-Deal mit Kirkland & Ellis – und könnte damit KI tief in die lukrative Welt der Private-Equity-Beratung bringen.

Barclays sieht bei Sandisk trotz der enormen Kursrallye weiteres Potenzial, angetrieben vom globalen KI-Boom und knappen Speicherchips.

Nach Monaten der Schwäche meldet sich TeamViewer mit einem zweistelligen Kurssprung in dieser Woche zurück. Was das wallstreetONLINE Forum über das Kurscomeback denkt.