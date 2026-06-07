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    Top-Artikel der Kalenderwoche 23/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Top-Artikel der Kalenderwoche 23/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

    135 US-Dollar pro Aktie: Warum SpaceX die Finanzwelt aufmischt


    SpaceX legt den Ausgabepreis seines Rekord-Börsengangs früh fest und bricht mit jahrzehntealten Wall-Street-Regeln. Das Ziel: 75 Milliarden US-Dollar.

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    EZB: Die Zinsen müssen hoch, sagt Schnabel


    Die Europäische Zentralbank kann die inflationsfördernden Auswirkungen des Irankriegs nicht länger ignorieren, sagt EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel.

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    Micron über 1000 US-Dollar – das erwarten Analysten jetzt!


    Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial für den Speicherchip-Spezialisten Micron – Angebotsengpässe und geringe Konkurrenz stärken die Marktposition!

    Bayer unter Druck: Neuer Glyphosat-Richter macht Anleger nervös


    Ein US-Bundesrichter, der Bayers Sammelklage-Vergleich schon 2020 ablehnte, übernimmt nun erneut das Steuer im Glyphosat-Verfahren. Die Aktie reagiert mit deutlichen Verlusten.

    Größten Loser aller Zeiten: Wie Bill Hwang 36 Milliarden vernichtete


    Bill Hwang galt als Genie der Finanzwelt. Doch hinter den Kulissen baute er mit seinem Family Office Archegos eine hochriskante Milliardenwette auf – mit fatalen Folgen.

    Broadcom enttäuscht: KI-Chip-Prognose bleibt hinter den Erwartungen


    Broadcoms KI-Chips sind begehrter denn je: Der Konzern verdoppelte seinen Gewinn und erwartet im laufenden Quartal einen KI-Umsatz von 16 Milliarden US-Dollar. Marktteilnehmer hatten sich allerdings noch mehr erhofft.

    Milliardenauftrag verpufft: Warum diese Rüstungsaktie fällt


    Saab erhält einen Milliardenauftrag für Schwedens Luftabwehr – doch die Aktie fällt. Warum Anleger trotz Rüstungsboom skeptisch bleiben.

    Palantir wird zur Geheimwaffe der mächtigsten Deal-Anwälte


    Palantir landet einen Prestige-Deal mit Kirkland & Ellis – und könnte damit KI tief in die lukrative Welt der Private-Equity-Beratung bringen.

    Sandisk 4.000 % im Plus in einem Jahr – Barclays sieht weiteres Kurspotenzial


    Barclays sieht bei Sandisk trotz der enormen Kursrallye weiteres Potenzial, angetrieben vom globalen KI-Boom und knappen Speicherchips.

    TeamViewer-Aktie explodiert: "So gute Stimmung hatten wir lange nicht mehr"


    Nach Monaten der Schwäche meldet sich TeamViewer mit einem zweistelligen Kurssprung in dieser Woche zurück. Was das wallstreetONLINE Forum über das Kurscomeback denkt.

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