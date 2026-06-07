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    Raketen aus dem Libanon von Israels Raketenabwehr abgefangen

    Für Sie zusammengefasst
    • Raketenangriff aus dem Libanon auf Nordisrael
    • Luftabwehr stoppte zwei Geschosse keine Verletzten
    • Hisbollah lehnte Waffenruhebedingungen ab und griff an
    Raketen aus dem Libanon von Israels Raketenabwehr abgefangen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Der Norden Israels ist erneut vom Libanon aus mit Raketen angegriffen worden. Die Raketenabwehr habe zwei Geschosse abgefangen, die auf israelisches Gebiet vorgedrungen seien, teilte die Armee mit. Zuvor hatte es in den Ortschaften Jiftach und Ramot Naftali Raketenalarm gegeben. Es gab keine Berichte zu Verletzten.

    In der Nacht zum Donnerstag hatten sich Israel und der Libanon nach Angaben des US-Außenministeriums auf einen neuen Anlauf zur Umsetzung der bisher faktisch kaum wirksamen Waffenruhe geeinigt. Die Hisbollah lehnte die vereinbarten Bedingungen ab, kurz darauf erfolgten neue Angriffe der mit dem Iran verbündeten Miliz. Im Libanon hatte es bereits am Donnerstagmorgen Berichte über zahlreiche israelische Angriffe gegeben.

    Die libanesische Regierung ist keine Konfliktpartei in dem Krieg und hat nur begrenzten Einfluss auf die Hisbollah. Die Miliz war an den Gesprächen nicht beteiligt./DP/zb





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    Raketen aus dem Libanon von Israels Raketenabwehr abgefangen Der Norden Israels ist erneut vom Libanon aus mit Raketen angegriffen worden. Die Raketenabwehr habe zwei Geschosse abgefangen, die auf israelisches Gebiet vorgedrungen seien, teilte die Armee mit. Zuvor hatte es in den Ortschaften Jiftach und Ramot …
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