Peruaner stimmen in Stichwahl über neuen Staatschef ab

LIMA (dpa-AFX) - In Peru hat die zweite Runde der Präsidentenwahl begonnen. Bei der Stichwahl in dem südamerikanischen Land trat die rechtskonservative Kandidatin Keiko Fujimori gegen den Linkspolitiker Roberto Sánchez an. In den jüngsten Umfragen lag Fujimori leicht vor ihrem Konkurrenten. Zuletzt hatten sich rechte Kandidaten bei einer ganzen Reihe von Wahlen in Lateinamerika durchgesetzt.

Die 51 Jahre alte Tochter des wegen Menschenrechtsverletzungen verurteilten Ex-Präsidenten Alberto Fujimori tritt für die konservative Partei Fuerza Popular an und bewirbt sich bereits zum vierten Mal um das höchste Staatsamt in dem südamerikanischen Land. Sánchez, ein ehemaliger Minister in der Regierung des inhaftierten Präsidenten Pedro Castillo, kandidiert für das Bündnis Juntos por el Perú.