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    Klinik

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    Fünf Tote bei Angriff Israels im Gazastreifen

    Für Sie zusammengefasst
    • Fünf Palästinenser im südlichen Gazastreifen
    • 15 Verletzte bei Angriff auf Kontrollpunkt
    • Polizei im Gazastreifen unter Kontrolle der Hamas
    Klinik - Fünf Tote bei Angriff Israels im Gazastreifen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Bei einem israelischen Angriff im südlichen Gazastreifen sind nach Krankenhausangaben fünf Palästinenser getötet worden. 15 weitere Menschen hätten bei einem Angriff auf einen Polizei-Kontrollpunkt im Bereich der Stadt Chan Junis Verletzungen erlitten, teilte das Nasser-Krankenhaus mit. Die Polizeikräfte im Gazastreifen werden von der islamistischen Hamas kontrolliert. Ein Sprecher der israelischen Armee teilte mit, man prüfe die Berichte über den Angriff.

    Offiziell gilt seit Oktober vergangenen Jahres eine Waffenruhe im Gazastreifen. Dennoch kommt es immer wieder zu israelischen Angriffen und bewaffneten Zwischenfällen./DP/he





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    Klinik Fünf Tote bei Angriff Israels im Gazastreifen Bei einem israelischen Angriff im südlichen Gazastreifen sind nach Krankenhausangaben fünf Palästinenser getötet worden. 15 weitere Menschen hätten bei einem Angriff auf einen Polizei-Kontrollpunkt im Bereich der Stadt Chan Junis Verletzungen …
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