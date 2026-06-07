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    USA wollen iranische Gelder für Wiederaufbau am Golf nutzen

    Für Sie zusammengefasst
    • USA prüfen Umleitung iranischer Vermögenswerte
    • Finanzministerium schätzt Schäden und prüft Hilfe
    • Unklar welche Vermögensarten, Freigabe gefordert
    Medien - USA wollen iranische Gelder für Wiederaufbau am Golf nutzen
    Foto: Emphyrio - pixabay

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA wollen Berichten zufolge iranische Vermögenswerte an die vom Iran angegriffenen Golfstaaten umleiten. Das US-Finanzministerium erwäge, mit den Geldern seine Verbündeten in der Region nach iranischen Angriffen zu unterstützen, berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf eine Quelle aus dem Umfeld des Finanzministers Scott Bessent.

    Bessent habe umfassende Schätzungen der bereits entstandenen Schäden seit Beginn des Iran-Kriegs in Auftrag gegeben, hieß es in den Berichten. Es würden zudem Möglichkeiten geprüft, iranische Vermögenswerte auch für künftige Reparatur- und Wiederaufbaumaßnahmen zugänglich zu machen. Nicht bekannt war zunächst, um welche Art von Vermögenswerten es sich bei den Überlegungen handle - etwa um Geld auf eingefrorenen Bankkonten oder um Sachwerte wie Öltanker. Der Iran hat seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar mehrfach Geschosse auf Staaten am Persischen Golf gefeuert, zuletzt in der Nacht auf Samstag auf Kuwait und Bahrain. Dort unterhält das US-Militär Stützpunkte, die nur wenige Hundert Kilometer Luftlinie vom Iran entfernt sind.

    Seit dem 8. April herrscht in dem Krieg eigentlich eine Waffenruhe. Dennoch kommt es immer wieder zu gegenseitigen Angriffen. Im Rahmen laufender Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran fordert Teheran unter anderem die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte./DP/he





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