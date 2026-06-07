🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Litauen

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sozialdemokraten wollen Koalitionspartner wechseln

    Für Sie zusammengefasst
    • Sozialdemokraten beenden Zusammenarbeit in Vilnius
    • Gespräche mit Demokratischer Union für Litauen
    • Kritik an Zemaitaitis wegen Radikalisierung
    Litauen - Sozialdemokraten wollen Koalitionspartner wechseln
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    VILNIUS (dpa-AFX) - Im baltischen EU- und Nato-Mitgliedsland Litauen ist das bislang regierende Viererbündnis zerbrochen. Die Sozialdemokraten beschlossen auf einer Parteitagung in Vilnius, die Zusammenarbeit mit der populistischen Partei Morgenröte von Nemunas zu beenden und aus ihrer Mitte-Links-Koalition auszuschließen. Parteichef Mindaugas Sinkevicius begründete den Schritt mit der Unberechenbarkeit der Protestpartei sowie der zunehmenden Radikalisierung von deren Gründer und Vorsitzenden Remigijus Zemaitaitis.

    Die Sozialdemokraten wollen litauischen Medienberichten zufolge Gespräche mit der oppositionellen Demokratischen Union Für Litauen aufnehmen, die neuer Juniorpartner werden und die Regierungsmehrheit im Parlament sichern soll. Die beiden anderen mitregierenden Bündnisparteien sind der Bund der Bauern und Grünen sowie die Wahlaktion der Polen Litauens - Christliche Familienallianz.

    Litauens Präsident Gitanas Nauseda begrüßte die Ankündigung der Sozialdemokraten, die Zusammensetzung der Koalition zu ändern. "Dies ist eine lange erwartete Entscheidung", teilte er in einer Stellungnahme mit. Darin äußerte das Staatsoberhaupt die Erwartung, dass die Neuausrichtung der Regierung nicht allzu lange dauern werde.

    In der Regierungskoalition war es zuletzt vermehrt zu Spannungen gekommen. So stimmte die Morgenröte von Nemunas im Mai gegen den auch von der Opposition unterstützten Bau eines neuen Militärübungsplatzes nahe der Grenze zu Belarus. Für Unruhe sorgen auch Untersuchungen der Finanzkriminalitätsbehörde gegen den nicht der Regierung angehörenden Zemaitaitis wegen Unklarheiten bei der Parteifinanzierung.

    Die Regierungsbeteiligung der Morgenröte von Nemunas ist in Litauen seit jeher umstritten. Die neu gegründete Protestpartei, die linke Positionen mit einem rechtspopulistischen Programm verbindet, war bei der Wahl im Herbst 2024 drittstärkste Kraft geworden und blieb - trotz öffentlicher Proteste - auch nach einer Regierungsumbildung Teil der Koalition.

    Die Hauptbedenken richteten sich damals wie heute gegen Zemaitaitis, der mehrfach durch mutmaßlich antisemitische Aussagen aufgefallen war. Im Dezember 2025 wurde der Politiker dafür in einem noch nicht rechtskräftigen Urteil der Volksverhetzung für schuldig befunden./DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Litauen Sozialdemokraten wollen Koalitionspartner wechseln Im baltischen EU- und Nato-Mitgliedsland Litauen ist das bislang regierende Viererbündnis zerbrochen. Die Sozialdemokraten beschlossen auf einer Parteitagung in Vilnius, die Zusammenarbeit mit der populistischen Partei Morgenröte von Nemunas zu …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     