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    Insa-Umfrage

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    Abstand zwischen AfD und Union wächst

    Für Sie zusammengefasst
    • AfD führt mit 29 Prozent, 8 Punkte vor der Union
    • SPD 12, Grüne 14, Linke 11 bleiben unverändert
    • 77 Prozent unzufrieden mit Merz, Zufriedenheit 15
    Insa-Umfrage - Abstand zwischen AfD und Union wächst
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsprung der AfD im Vergleich zur Union ist in einer aktuellen Umfrage erneut größer geworden. Die Partei steht in der neuesten Befragung des Meinungsforschungsinstituts Insa für "Bild" bei 29 Prozent und damit 8 Punkte vor der Union (21 Prozent), die im Vergleich zur Vorwoche leicht verliert (minus 1). Nach Angaben von "Bild" war der Abstand zwischen den Parteien in Insa-Befragungen noch nie so groß.

    Keine Bewegung registrieren die Meinungsforscher bei den anderen Parteien: Die Werte von SPD (12 Prozent), Grünen (14 Prozent) und Linke (11 Prozent) bleiben unverändert. FDP und BSW würden mit jeweils 3 Prozent den Einzug in den Bundestag verpassen.

    Für die repräsentative Umfrage wurden zwischen dem 1. und 5. Juni insgesamt 1.206 Wahlberechtigte befragt. Das Institut gibt die maximale Fehlertoleranz mit 2,9 Prozentpunkten an.

    Laut einer weiteren Befragung im Auftrag der "Bild" sinken auch die persönlichen Werte von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) weiter: Demnach sind 77 Prozent der Befragten mit ihm unzufrieden - 6 Punkte mehr als bei der letzten Befragung dieser Art Ende April. Der Anteil derjenigen, die sich zufrieden äußerten, sank um 4 Punkte auf 15 Prozent. 8 Prozent machten keine Angaben.

    Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf etwaige Wahlausgänge./DP/he






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