FDP sollte respektiert werden - und notfalls gefürchtet

BERLIN (dpa-AFX) - Der neue FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki setzt weiter auf Konfrontation, um seine Partei sichtbarer und damit wieder zu einer relevanten Kraft zu machen. "Ich will nicht geliebt werden - weder von Union, Linken, Grünen noch SPD", sagte er dem "Tagesspiegel" (Samstag). "Ich will, dass die FDP wieder respektiert wird - und notfalls auch gefürchtet."

Für die Landtagswahlen im September formulierte er den "Anspruch, dass wir Sachsen-Anhalt noch drehen können". Dort steht seine Partei in Umfragen derzeit bei etwa drei Prozent, also klar unter der entscheidenden Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug ins Parlament.