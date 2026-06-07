🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Kubicki

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    FDP sollte respektiert werden - und notfalls gefürchtet

    Für Sie zusammengefasst
    • Kubicki setzt auf Konfrontation für Sichtbarkeit
    • FDP in Sachsen-Anhalt bei etwa drei Prozent
    • Kubicki sendete triumphale SMS an Merz und konterte
    Kubicki - FDP sollte respektiert werden - und notfalls gefürchtet
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Der neue FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki setzt weiter auf Konfrontation, um seine Partei sichtbarer und damit wieder zu einer relevanten Kraft zu machen. "Ich will nicht geliebt werden - weder von Union, Linken, Grünen noch SPD", sagte er dem "Tagesspiegel" (Samstag). "Ich will, dass die FDP wieder respektiert wird - und notfalls auch gefürchtet."

    Für die Landtagswahlen im September formulierte er den "Anspruch, dass wir Sachsen-Anhalt noch drehen können". Dort steht seine Partei in Umfragen derzeit bei etwa drei Prozent, also klar unter der entscheidenden Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug ins Parlament.

    Auf Bundesebene sehen erste Umfragen der Institute Forsa und GMS sie aber schon wieder auf dieser Marke. Entsprechend triumphierte Kubicki bereits und schickte eine SMS an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): "Ich habe gerade erst eine SMS geschrieben: "Moin, Friedrich. Mission Impossible is completed"", berichtete Kubicki. "Als die FDP aus den Parlamenten flog, und Friedrich Merz erklärte, die Partei sei politisch tot und komme nicht wieder - das war für mich eine Herausforderung." Merz hatte nach dem Ausscheiden der FDP bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg resümiert: "Sie wird keine Rolle mehr spielen." Über Kubickis SMS berichtete auch die "Süddeutsche Zeitung"./DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Kubicki FDP sollte respektiert werden - und notfalls gefürchtet Der neue FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki setzt weiter auf Konfrontation, um seine Partei sichtbarer und damit wieder zu einer relevanten Kraft zu machen. "Ich will nicht geliebt werden - weder von Union, Linken, Grünen noch SPD", sagte er dem …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     