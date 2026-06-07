Keine neuen Kriege? Trump
Habe ich nicht versprochen
- Trump bestreitet Versprechen, keine neuen Kriege
- Trump: Iran-Krieg nach drei Monaten nicht endlos
- Keine Truppenabzüge geplant, rund 50.000 US-Soldaten stationiert
CHIPPEWA FALLS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump bestreitet, versprochen zu haben, keine neuen Kriege zu beginnen. "Warum hätte ich sonst das stärkste Militär der Welt aufgebaut?", fragte er im Gespräch mit dem US-Sender NBC News. Zugleich erklärte er, dass der Iran-Krieg kein "endloser" Krieg sei. "Wir machen das nun seit drei Monaten, und ein Großteil davon fand in Form einer ziemlich guten Waffenruhe statt." Trump beteuerte erneut, dass der Konflikt kurz vor dem Ende stehe - obwohl es seit mehreren Wochen keine sichtbaren Fortschritte in den Verhandlungen zwischen Washington und Teheran gibt.
Trump hatte sich im Wahlkampf gegen neue Kriege ausgesprochen. "Keine Kriege" war 2024 ein zentrales Motto seiner Kampagne, mit dem er Anhänger der "Make America Great Again"-Bewegung (MAGA) um sich scharen wollte. "Ich war der erste Präsident der Neuzeit, der keine neuen Kriege begonnen hat", sagte er wiederholt in der Vergangenheit. Kurz nach dem absehbar gewonnenen Präsidentschaftswahlkampf im November 2024 erklärte Trump: "Ich werde keinen Krieg beginnen. Ich werde Kriege beenden."
Unterdessen sieht Trump keine Notwendigkeit eines Abzugs von Truppen aus dem Nahen Osten. "Es ist unwahrscheinlich. (...) Aber ich denke, wir werden sie dort lassen, bis wir eine Einigung erzielt haben", sagte er laut NBC News. Der Sender zitierte ihn weiter: "Ich würde sagen, es wäre unklug, das zu tun, denn vielleicht brauchen wir sie ja", sagte er, um Teheran an den Verhandlungstisch zu zwingen. Der US-Truppeneinsatz koste den Steuerzahler ohnehin "sehr wenig".
Nach Angaben von NBC News sind derzeit rund 50.000 Einsatzkräfte in der Region stationiert. Teheran fordert im Rahmenabkommen den vollständigen Abzug von US-Truppen aus der Region./DP/he
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Wenn dieser Punkt erreicht ist, verpufft die künstliche Preisdrückung an den Terminbörsen per Knopfdruck. Dann bestimmt keine Papier-Order mehr den Kurs, sondern die physische Zuteilung. Der Patient kippt viel früher, als das Aquarium denkt. Wer unhedged in der Tech-Klumpenfalle sitzt, verpennt gerade den dramatischsten physischen Rohstoff-Squeeze der modernen Geschichte. Die Sanduhr ist fast leer.
Wer den Schlussakkord am Freitagabend beobachtet hat, sah das nackte, algogesteuerte Schaulaufen im Papierteppich: Brent wurde im Tief bis auf 92.67 USD heruntergeknüppelt, um schliesslich haarscharf bei 93.09 USD das Wochenende zu begrüssen. Ein Minus von über 2 %. Die Masse im Aquarium klopft sich bereits auf die Schultern und glaubt an eine dauerhafte Entspannung.
Dabei blenden sie die elementare Physik dieses Freitags komplett aus. Was wir hier sehen, ist das rücksichtslose Erpressen von Liquidität. Im Sog der heissen US-Arbeitsmarktdaten und des dadurch explodierenden US-Dollars haben die grossen Adressen im dünnen Freitags-Volumen gnadenlos alles abverkauft, was Hebel oder Papier-Margen hatte, um über das waffenfreie Wochenende keine ungedeckten Risiken im Nahen Osten zu tragen.
Man versucht mit aller Macht, den Ölpreis optisch zu deckeln, während die Realität an den Bruchlinien ganz andere Geschichten schreibt:
- Die Strasse von Hormuz ist und bleibt eine blockierte Asymmetrie-Zone.
- Die maritime Transportversicherung (Lloyds of London) ruft astronomische Risiko-Prämien auf oder verweigert die Deckung für den Golf komplett.
- Die US-Kriegskosten fressen im Hintergrund wöchentlich Milliarden an frischen Schulden (343 Milliarden USD allein im letzten Monat).
Wer glaubt, dass dieser künstliche Dip unter die 93-USD-Marke den unerbittlichen strukturellen Winter stoppt, versteht das Zusammenspiel zwischen Geopolitik und Makro-Physik nicht. Dieses phasenweise Herunterprügeln im Papier-Handel ändert rein gar nichts an den versiegenden physischen Puffern der Realwirtschaft. Wenn der Deckel der künstlichen Dollar-Stärke erst wegfliegt, holt sich die Schwerkraft jeden einzelnen Cent zurück. Geniesst den vorübergehend günstigen Fisch am Buffet – ab Montag wird neu kalkuliert.
Wer immer noch glaubt, der Status Quo an der Strasse von Hormus liesse sich durch mediale Stille oder westliche Krisentelefonate einfrieren, ignoriert die nackte Statik des Bodens. Mit dem fluchtartigen Rücktritt von Peseschkian ist die zivile Schein-Fassade im Iran endgültig in sich zusammengebrochen. Die Revolutionsgarden (IRGC) haben die unmaskierte, absolute Kontrolle über die strategischen Hebel übernommen.
Das bedeutet für die Markt-Physik: Die Zeit der diplomatischen Sedierung ist vorbei. Während die Herde drüben im Tech-Aquarium jeden ungesunden Klumpen-Hype feiert, läuft im realen Fundament die unbarmherzige Uhr ab. Man kann fiktive KI-Multiples per Mausklick ins Unendliche skalieren, aber man kann keine strategischen Ölreserven herbeidrucken, wenn die wichtigste maritime Nadelöhr der Weltwirtschaft unter offener militärischer Kontrolle steht.
Wenn die verbliebenen westlichen Puffer in den nächsten Wochen restlos trockenlaufen, wird der Deckel bei Brent mit brutaler Gewalt weggesprengt. Die Schwerkraft nimmt keine Rücksicht auf eure algorithmischen Beruhigungspillen. Am Ausgang wird abgerechnet!