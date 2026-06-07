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    Keine neuen Kriege? Trump

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    Habe ich nicht versprochen

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump bestreitet Versprechen, keine neuen Kriege
    • Trump: Iran-Krieg nach drei Monaten nicht endlos
    • Keine Truppenabzüge geplant, rund 50.000 US-Soldaten stationiert
    Keine neuen Kriege? Trump - Habe ich nicht versprochen
    Foto: Jan Woitas - dpa

    CHIPPEWA FALLS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump bestreitet, versprochen zu haben, keine neuen Kriege zu beginnen. "Warum hätte ich sonst das stärkste Militär der Welt aufgebaut?", fragte er im Gespräch mit dem US-Sender NBC News. Zugleich erklärte er, dass der Iran-Krieg kein "endloser" Krieg sei. "Wir machen das nun seit drei Monaten, und ein Großteil davon fand in Form einer ziemlich guten Waffenruhe statt." Trump beteuerte erneut, dass der Konflikt kurz vor dem Ende stehe - obwohl es seit mehreren Wochen keine sichtbaren Fortschritte in den Verhandlungen zwischen Washington und Teheran gibt.

    Trump hatte sich im Wahlkampf gegen neue Kriege ausgesprochen. "Keine Kriege" war 2024 ein zentrales Motto seiner Kampagne, mit dem er Anhänger der "Make America Great Again"-Bewegung (MAGA) um sich scharen wollte. "Ich war der erste Präsident der Neuzeit, der keine neuen Kriege begonnen hat", sagte er wiederholt in der Vergangenheit. Kurz nach dem absehbar gewonnenen Präsidentschaftswahlkampf im November 2024 erklärte Trump: "Ich werde keinen Krieg beginnen. Ich werde Kriege beenden."

    Unterdessen sieht Trump keine Notwendigkeit eines Abzugs von Truppen aus dem Nahen Osten. "Es ist unwahrscheinlich. (...) Aber ich denke, wir werden sie dort lassen, bis wir eine Einigung erzielt haben", sagte er laut NBC News. Der Sender zitierte ihn weiter: "Ich würde sagen, es wäre unklug, das zu tun, denn vielleicht brauchen wir sie ja", sagte er, um Teheran an den Verhandlungstisch zu zwingen. Der US-Truppeneinsatz koste den Steuerzahler ohnehin "sehr wenig".

    Nach Angaben von NBC News sind derzeit rund 50.000 Einsatzkräfte in der Region stationiert. Teheran fordert im Rahmenabkommen den vollständigen Abzug von US-Truppen aus der Region./DP/he





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