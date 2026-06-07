WTI fällt zurück: Trump-Narrativ drückt den Ölpreis trotz angespannter Versorgungslage

Der WTI Crude Oil Future hat die vergangene Woche mit einem Minus von 2,88 % beendet und bei 90,25 US-Dollar pro Fass geschlossen. Besonders auffällig war der Wochenverlauf. Zur Wochenmitte konnte der Ölpreis noch bis in den Bereich von fast 97 US-Dollar ansteigen, gab diese Gewinne anschließend jedoch vollständig wieder ab. Am Ende stand erneut ein deutlicher Rücksetzer, ausgelöst durch Hoffnungen auf eine mögliche Entspannung im Konflikt zwischen den USA und Iran.







Donald Trump hat mit seinem bekannten Friedensnarrativ erneut Druck aus dem Ölmarkt genommen. Der Markt reagierte auf Aussagen, dass die Gespräche mit Iran vorankommen könnten, obwohl gleichzeitig keine echte Lösung sichtbar ist und die Straße von Hormus weiterhin ein zentraler Risikofaktor bleibt. Genau darin liegt die aktuelle Diskrepanz: Der Ölpreis handelt kurzfristig politische Hoffnung, während die physische Versorgungslage weiter angespannt bleibt.









Zusätzlichen Druck brachte die Nachfrageseite. Schwächere chinesische Rohölimporte und Sorgen über eine langsamere globale Nachfrage belasteten den Markt. Gleichzeitig sorgte der starke US-Arbeitsmarktbericht für einen festeren Dollar und steigende Zinserwartungen. Auch das war kurzfristig negativ für Rohstoffe und damit auch für WTI.





Bei den COT-Daten hat das Managed Money seine Long-Position weiter reduziert und hält nur noch knapp 156.000 Kontrakte netto long. Das ist deutlich weniger als kurz nach Ausbruch des Krieges und insgesamt keine besonders große Positionierung. Der spekulative Markt ist also nicht übermäßig bullish aufgestellt. Das kann kurzfristig Druck erklären, bedeutet aber auch, dass bereits viel Risiko aus dem Markt genommen wurde.







Fazit:



WTI bleibt ein schwieriger, aber hoch spannender Markt. Das Wochenminus von 2,88 % und der Schlusskurs bei 90,25 US-Dollar zeigen kurzfristigen Druck. Auslöser waren Friedenshoffnungen, ein fester Dollar und schwächere China-Daten. Gleichzeitig bleibt die Angebotslage angespannt, und die Straße von Hormus ist weiterhin nicht normalisiert. Ich sehe den Rücksetzer deshalb nicht als Entwarnung, sondern als Marktreaktion auf politische Hoffnung. Entscheidend wird sein, ob diese Hoffnung durch echte Fortschritte bestätigt wird oder ob der physische Engpass erneut in den Vordergrund rückt.

