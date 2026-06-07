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    Carsten Stork

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    Ecopetrol läuft weiter stark: Nach zwei kräftigen Wochen rückt Gewinnsicherung in den Fokus

    Ecopetrol konnte in der vergangenen Woche erneut deutlich zulegen. Das ADR des größten kolumbianischen Erdölunternehmens gewann an der New York Stock Exchange 3,54 % und schloss bei 15,15 US-Dollar. Damit setzt sich die starke Bewegung der Vorwoche …

    Carsten Stork - Ecopetrol läuft weiter stark: Nach zwei kräftigen Wochen rückt Gewinnsicherung in den Fokus
    Foto: renditemanufaktur.de
    Ecopetrol konnte in der vergangenen Woche erneut deutlich zulegen. Das ADR des größten kolumbianischen Erdölunternehmens gewann an der New York Stock Exchange 3,54 % und schloss bei 15,15 US-Dollar. Damit setzt sich die starke Bewegung der Vorwoche fort, in der die Aktie bereits um mehr als 3 % gestiegen war.

    Die Entwicklung bleibt damit grundsätzlich erfreulich. Ecopetrol gehört weiterhin zu den stärkeren Positionen im Portfolio und hat sich in einem insgesamt anspruchsvolleren Marktumfeld sehr robust gezeigt. Gerade vor dem Hintergrund der zuletzt deutlich schwächeren Risikoanlagen ist diese relative Stärke positiv zu bewerten. Während viele Märkte unter Druck geraten sind, konnte Ecopetrol weiter zulegen.

    Gleichzeitig müssen wir nach zwei starken Wochen aber auch nüchtern feststellen: Die Dynamik scheint etwas nachzulassen. Der Kurs steigt weiter, aber der unmittelbare Schwung wirkt nicht mehr ganz so stark wie zuvor. Das ist nach einer solchen Bewegung nicht ungewöhnlich, aber es verändert die Ausgangslage. Eine Position, die gut gelaufen ist, muss nicht zwangsläufig sofort verkauft werden. Gleichzeitig sollte man aber auch nicht ignorieren, wenn sich erste Anzeichen einer nachlassenden Dynamik zeigen.

    Für uns bedeutet das: Wir behalten Ecopetrol jetzt besonders eng im Blick. Die Aktie hat gute Arbeit für das Portfolio geleistet, und genau deshalb rückt das Thema Gewinnmitnahme zunehmend in den Fokus. Noch ist nicht entschieden, ob wir die Position vollständig schließen, teilweise reduzieren oder zunächst weiter laufen lassen. Aber nach der jüngsten Stärke ist es sinnvoll, die entstandenen Gewinne aktiver zu schützen.

    Fazit:
    Ecopetrol bleibt eine starke Position. Das Wochenplus von 3,54 % und der Schlusskurs bei 15,15 US-Dollar bestätigen die positive Entwicklung. Gleichzeitig nimmt die Dynamik etwas ab. Deshalb prüfen wir nun sehr genau, ob und wann eine Gewinnmitnahme sinnvoll ist. Die Position bleibt attraktiv, aber nach zwei starken Wochen steht nicht mehr nur weiteres Potenzial im Fokus, sondern zunehmend auch der Schutz der bereits erzielten Gewinne.

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