South32 gibt deutlich nach: Starkes Wochenhoch wird wieder abverkauft

Die australische Minenaktie South32 hat die vergangene Woche mit einem deutlichen Minus beendet. Auf Wochenbasis verlor die Aktie 3,74 % und schloss bei 4,63 Austral-Dollar. Besonders auffällig war dabei der Wochenverlauf: Zwischenzeitlich konnte South32 noch bis in den Bereich von fast 5,00 Austral-Dollar ansteigen. Diese Gewinne wurden im weiteren Verlauf jedoch vollständig wieder abgegeben. Am Ende ging die Aktie klar schwächer aus dem Handel.







Das passt zum übergeordneten Marktbild der vergangenen Woche. Viele Rohstoffwerte und zyklische Titel gerieten nach den starken US-Arbeitsmarktdaten unter Druck. Steigende Zinserwartungen, ein festerer US-Dollar und schwächere Risikoanlagen belasteten auch den Rohstoffsektor. South32 konnte sich diesem Umfeld nicht entziehen, obwohl die Aktie zuvor eine starke Bewegung gezeigt hatte.







Wichtig bleibt die hohe Korrelation zum Aluminiumpreis. South32 ist stark von der Entwicklung im Aluminium- und Industriemetallbereich abhängig. Wenn Industriemetalle kurzfristig unter Druck geraten oder Investoren zyklische Rohstoffaktien reduzieren, wirkt sich das entsprechend direkt auf die Aktie aus. Der Rückgang der vergangenen Woche ist deshalb nicht isoliert zu betrachten, sondern Teil einer breiteren Neubewertung zyklischer Rohstoffpositionen.







Positiv ist, dass RBC Capital Markets das Kursziel für South32 zuletzt um 2 % auf 4,60 Austral-Dollar angehoben hat. Der Schlusskurs von 4,63 Austral-Dollar liegt damit bereits leicht über diesem Niveau. Das zeigt aber auch, dass der Markt nach der starken Bewegung kurzfristig sensibler auf Gewinnmitnahmen reagiert.







Fazit:

