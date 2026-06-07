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    Iran-Krieg-Folgen

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    Luftfahrtverband IATA senkt Gewinnprognose für Fluglinien

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran-Krieg belastet Gewinne von Lufthansa, Ryanair
    • IATA senkt Jahresgewinnprognose weltweit auf 23 Mrd
    • Höhere Kerosinpreise und geringeres Passagieraufkommen
    Iran-Krieg-Folgen - Luftfahrtverband IATA senkt Gewinnprognose für Fluglinien
    Foto: Arne Dedert - DPA

    RIO DE JANEIRO (dpa-AFX) - Die Folgen des Iran-Kriegs belasten die Ergebnisse der Fluggesellschaften wie zum Beispiel der Lufthansa , Ryanair oder Air France-KLM im laufenden Jahr erheblich. Der Gewinn aller Fluglinien weltweit wird im laufenden Jahr der deutlich gesenkten Prognose des Luftfahrtverbands International Air Transport Association (IATA) bei rund 23 Milliarden Dollar (20 Mrd Euro) liegen. Dies teilte der Luftfahrtverband IATA am Sonntag bei einer Tagung in Rio de Janeiro mit. Bislang hatte die Prognose bei 41 Milliarden Dollar gelegen. 2025 haben die Luftfahrtgesellschaften weltweit der Schätzung des Verbands rund 45 Milliarden Dollar verdient. Die gesenkte Prognose geht auf die höheren Kerosinpreise und das gesunkene Passagieraufkommen infolge des Iran-Kriegs zurück./zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 8,37 auf Tradegate (05. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +0,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,04 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,1667EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -16,37 %/-4,42 % bedeutet.





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