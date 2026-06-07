'Diskussion um Ehegattensplitting ist einseitig'

BERLIN (dpa-AFX) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann hat die Diskussion um das Ehegattensplitting als einseitig kritisiert. "Die Abschaffung des Ehegattensplittings wäre eine Steuererhöhung. Die haben wir im Koalitionsvertrag ausgeschlossen", sagte Hoffmann am Abend in der ZDF-Sendung "Berlin direkt".

"Menschen, die heiraten, haben Unterhalts- und Fürsorgepflicht füreinander und entlasten damit den Staat. Und deswegen ist das ein taugliches Instrument, an das wir nicht ranwollen", so der CSU-Politiker. "Es wäre zum Beispiel dann eine Bedarfsgemeinschaft beim Bürgergeld, und da kann der Staat durchaus etwas zurückgeben mit dem Ehegattensplitting." Er wundere sich über die Diskussion beim Ehegattensplitting, "weil sie einseitig ist".