Israelische Armee
Iran feuert Raketen in Richtung Israel
Für Sie zusammengefasst
- Raketen aus Iran auf Israel identifiziert durch Militär
- Abwehrsysteme im Einsatz zur Abfangung der Raketen
- Israelisches Militär meldet Raketenangriffe aus Iran
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
TEL AVIV (dpa-AFX) - Die israelischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben Raketen identifiziert, die aus dem Iran auf Israel abgefeuert wurden. Abwehrsysteme seien im Einsatz, um die Bedrohung abzufangen, teilte das israelische Militär mit./DP/zb
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