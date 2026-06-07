Readcrest Capital AG: Vorstand prognostiziert starkes EBITDA-Wachstum 2026
Die Readcrest Capital AG richtet ihren Blick klar nach vorn: Mit neuem Fokus und angepasster Konzernstruktur stellt der Vorstand die EBITDA‑Weichen für das Jahr 2026.
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- Vorstand prognostiziert für 2026 ein bereinigtes EBITDA von EUR 8,0 Mio. bis EUR 9,0 Mio.
- Zusammensetzung: Grosvenor Health and Social Care ≈ EUR 12 Mio. abzüglich Ergebnisbeitrag deutscher Projektentwicklungen ≈ EUR 3–4 Mio.
- Prognose berücksichtigt die angepasste Konzern‑Darstellung nach dem Verkauf des britischen Pflegeheimgeschäfts.
- Die verbleibende Grosvenor Health and Social Care bleibt die operative Umsatz‑ und Cashflow‑Basis.
- Ausbau des zweiten Wachstumspfeilers: wertorientierte Immobilieninvestments mit Fokus auf Wohnungsbauprojekte in wachstumsstarken Regionen Deutschlands.
- Readcrest Capital AG (ISIN DE000A0LE3J1; WKN A0LE3J) veröffentlichte die Insiderinformation am 07.06.2026; das bereinigte EBITDA ist eine ungeprüfte, nicht‑IFRS‑definierte Kennzahl.
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