Eisenerz-Riese Fortescue zahlt Top-Dividenden ohne Zusatzsteuer

Fortescue ist einer der großen Eisenerzproduzenten der Welt. Das Unternehmen ist deutlich jünger als die Rohstoffgiganten BHP und Rio Tinto , hat sich aber innerhalb von gut 2 Jahrzehnten zu einem Milliardenkonzern entwickelt. Für Dividendenanleger ist Fortescue besonders interessant, weil die Aktie eine hohe laufende Ausschüttung bietet und die Dividenden zuletzt vollständig frankiert waren. Für deutsche Anleger ist das steuerlich relevant: Auf voll frankierte australische Dividenden fällt in Australien grundsätzlich keine Quellensteuer an.

Nach Wallenius Wilhelmsen bleibt der Dividenden-Radar auch in dieser Woche bei einem zyklischen Hochrenditewert. In der vergangenen Ausgabe ging es um eine skandinavische Reederei, die vom Boom im Autotransport, knappen Schiffskapazitäten und hohen Ausschüttungen profitiert. Diesmal führt der Blick nach Australien – und tief hinein in die rote Erde der Pilbara.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Das macht Fortescue zu einem spannenden Kandidaten für den Dividenden-Radar. Aber auch zu einem Wert, der nicht mit einem defensiven Dividendenaristokraten verwechselt werden darf. Fortescue ist eine Rohstoffaktie. Die Dividende folgt dem Eisenerzpreis, der chinesischen Stahlnachfrage und den Gewinnschwankungen des Konzerns.

Fortescue wurde 2003 von Andrew Forrest gegründet, der aus einem kleinen Explorationsunternehmen einen der weltweit wichtigsten Eisenerzexporteure formte. Das war keine Selbstverständlichkeit. Der australische Eisenerzmarkt wurde lange von BHP und Rio Tinto dominiert. Fortescue trat als Herausforderer an und baute in der Pilbara-Region in Westaustralien Minen, Bahnlinien, Hafeninfrastruktur und Exportkapazitäten auf. Heute gehört Fortescue zu den großen Namen im globalen Eisenerzhandel. Fortescue wirkt nicht wie ein schwerfälliger Traditionskonzern. Das Unternehmen ist jünger, aggressiver gewachsen und stärker auf einen Rohstoff fokussiert. Das hat in guten Jahren enorme Renditen ermöglicht. Es macht die Aktie aber auch anfälliger, wenn der Eisenerzzyklus dreht.

Das Geschäftsmodell: Eisenerz aus der Pilbara

Fortescue verdient sein Geld vor allem mit Eisenerz. Der Konzern fördert den Rohstoff in der Pilbara, transportiert ihn über eigene Infrastruktur an die Küste und verschifft ihn vor allem nach Asien. Der wichtigste Markt bleibt China, wo Eisenerz in der Stahlproduktion eingesetzt wird. Im Geschäftsjahr 2025 verschiffte Fortescue 198,4 Millionen Tonnen Eisenerz. Das bereinigte EBITDA lag bei 7,9 Milliarden US-Dollar, der Nettogewinn bei 3,4 Milliarden US-Dollar. Damit blieb Fortescue trotz niedrigerer Eisenerzpreise hochprofitabel.

Offiziell beschreibt sich Fortescue inzwischen breiter als Technologie-, Energie- und Metallgruppe. Der Konzern investiert in Dekarbonisierung, erneuerbare Energie, grünes Eisen und neue Technologien für den Bergbau. In der Wahrnehmung des Managements soll Fortescue nicht nur Eisenerzförderer sein, sondern ein Vorreiter für die Dekarbonisierung der Schwerindustrie. Für die Dividende zählt allerdings vorerst vor allem eines: das Eisenerzgeschäft. Die neuen grünen Aktivitäten sind strategisch wichtig, aber sie finanzieren die Ausschüttung nicht. Die Dividende kommt aus der Pilbara.

Die Dividende: Hoch, frankiert, aber zyklisch

Fortescue gehört zu den dividendenstarken Aktien an der australischen Börse. Das Unternehmen verfolgt keine starre Dividendensteigerungspolitik, sondern beteiligt Aktionäre abhängig vom Gewinn. Die Ausschüttungspolitik sieht grundsätzlich vor, 50 bis 80 Prozent des zugrunde liegenden Nettogewinns auszuzahlen.

Für das Geschäftsjahr 2025 zahlte Fortescue insgesamt 1,10 australische Dollar je Aktie. Bei einem Schlusskurs für das Jahr von 22,01 australischen Dollar entspricht das einer Dividendenrendite von 5 Prozent. Das ist für einen großen Rohstoffwert attraktiv, aber deutlich niedriger als in den Boomjahren, als Eisenerzpreise und Gewinne außergewöhnlich hoch waren. Noch interessanter ist der Blick auf die gleitenden vergangenen 12 Monate. Zur finalen Dividende für FY25 von 0,60 australischen Dollar je Aktie kam im März 2026 die Zwischendividende für FY26 von 0,62 australischen Dollar. Zusammen ergibt das 1,22 australische Dollar je Aktie. Auf Basis des aktuellen Kursniveaus entspricht das einer Rendite von knapp 6 Prozent.

Konkrete Dividendenprognosen sind bei Fortescue mit Vorsicht zu genießen, weil sie von stark unterschiedlichen Eisenerzpreisen, Wechselkursen und Ausschüttungsquoten ausgehen. Konkret sagen kann man eigentlich nur, dass Fortescue überdurchschnittlich zahlt, wenn die Gewinne sprudeln – und weniger, wenn es nicht so gut läuft. Die Dividende hängt an den Preisen für Eisenerz, an der Nachfrage aus China, an den Förderkosten, an Investitionen in neue Projekte und an der Entscheidung des Managements, wie viel vom Gewinn ausgeschüttet wird.

Für das 1. Halbjahr FY26 hat Fortescue bereits 0,62 australische Dollar je Aktie gezahlt. Die finale Dividende für FY26 dürfte mit den Jahreszahlen bekanntgegeben werden. Derzeit ist dieser Termin für den 24. August 2026 vorgesehen.

China entscheidet über die Gewinne

Das größte Risiko ist die Abhängigkeit von China. China ist der mit Abstand wichtigste Käufer seewärtig gehandelten Eisenerzes. Wenn chinesische Stahlwerke viel produzieren, profitieren Fortescue, BHP und Rio Tinto. Wenn die Stahlproduktion sinkt oder die Nachfrage aus dem Immobiliensektor schwächelt, geraten Preise und Margen unter Druck.

Indien wächst zwar stark und könnte langfristig ein wichtiger zusätzlicher Nachfragetreiber werden. Doch Indien kann China kurzfristig nicht ersetzen. Das Land baut seine Stahlindustrie aus, ist aber im Vergleich zu China noch deutlich kleiner und verfügt zudem über eigene Eisenerzvorkommen. Für Fortescue gilt deshalb: China entscheidet über die Dividende von heute, Indien eher über die Fantasie von morgen.

Eisenerzpreis: Der Hebel auf Gewinn und Dividende

Das zweite zentrale Risiko ist der Eisenerzpreis. Fortescue ist stärker auf Eisenerz fokussiert als BHP oder Rio Tinto. Diese starke Fokussierung hat Vorteile, wenn der Preis steigt. Dann wirken hohe Produktionsmengen, effiziente Infrastruktur und niedrige Kosten wie ein Gewinnhebel. Fällt der Preis, wirkt derselbe Hebel in die andere Richtung. Schon kleinere Bewegungen beim Eisenerzpreis können große Auswirkungen auf Umsatz, Marge, freien Cashflow und Dividende haben. Fortescue ist also nicht nur ein Dividendenwert, sondern auch eine Rohstoffwette.

Hinzu kommt ein Qualitätsaspekt. Fortescue ist historisch stärker mit niedriggradigerem Eisenerz verbunden als einige Wettbewerber. In Phasen, in denen Stahlwerke stärker auf Effizienz, Emissionen und Energieverbrauch achten, können höherwertige Erzqualitäten Prämien erzielen. Das kann Fortescue in Preisverhandlungen unter Druck setzen. Auch die Angebotsseite ist ein Thema. Neue Projekte wie Simandou in Guinea könnten mittelfristig zusätzliches Eisenerz auf den Markt bringen. Wenn neue Mengen auf eine nur langsam wachsende oder sogar schrumpfende Nachfrage treffen, steigt das Risiko fallender Preise.

Grüne Transformation: Chance und Kostenblock zugleich

Fortescue arbeitet offensiv an der Dekarbonisierung. Der Konzern will fossile Brennstoffe in den eigenen australischen Eisenerzoperationen bis Ende des Jahrzehnts weitgehend ersetzen. Dazu gehören Investitionen in erneuerbare Energie, elektrische Bergbauausrüstung, Batterien und grüne Metallproduktion. Strategisch ist das sinnvoll. Wenn Stahlhersteller und Industriekunden künftig stärker auf CO₂-ärmere Lieferketten achten, kann Fortescue davon profitieren. Außerdem könnten geringere Diesel- und Energiekosten langfristig die Wettbewerbsfähigkeit verbessern.

Kurzfristig bedeutet die Transformation aber Investitionen. Geld, das in Solarparks, Batterien, neue Technologien oder grüne Industrieprojekte fließt, steht nicht automatisch für Dividenden zur Verfügung. Für Anleger ist das ein Balanceakt: Fortescue will hohe Ausschüttungen liefern und gleichzeitig das Geschäftsmodell für eine emissionsärmere Zukunft umbauen.

Was sagen die Experten?

Die Analysten sind bei Fortescue eher zurückhaltend. Der Konsens ist nicht euphorisch, sondern überwiegend neutral bis skeptisch. Das liegt nicht daran, dass Fortescue operativ schwach wäre. Der Konzern ist profitabel, kosteneffizient und aktionärsfreundlich. Die Zurückhaltung kommt vor allem aus der Sorge um Eisenerzpreise, China-Nachfrage und die Bewertung der Aktie nach der jüngsten Erholung.

Mehrere Analysten sehen nur begrenztes Kurspotenzial. Das durchschnittliche Kursziel liegt unter dem aktuellen Kursniveau, die Bandbreite der Einschätzungen ist groß. Von den 17 von MarketScreener erfassten Analysten rät nur einer zum Kauf der Aktie, 9 zum Halten, 4 zum Reduzieren und 3 zum Verkaufen. Für Dividendenanleger ist diese Skepsis nicht zwingend ein Ausschlusskriterium. Sie zeigt aber, dass die hohe Rendite nicht kostenlos ist. Der Markt verlangt bei Fortescue eine Risikoprämie, weil Gewinne und Dividenden stark schwanken können.

Beispielrechnung: 12.000 Euro Bruttodividende pro Jahr

Für die Beispielrechnung bietet sich die gleitende Dividende der vergangenen 12 Monate an. Sie beträgt 1,22 australische Dollar je Aktie. Beim aktuellen Wechselkurs von rund 1 Euro zu 1,63 australischen Dollar entspricht das etwa 0,75 Euro Dividende je Aktie. Um auf 12.000 Euro Bruttodividende pro Jahr zu kommen, wären rechnerisch rund 15.950 Fortescue-Aktien erforderlich.

Bei einem aktuellen Aktienkurs von 20,53 australischen Dollar entspräche das einem Anlagebetrag von rund 327.000 australischen Dollar. Umgerechnet wären das etwa 200.700 Euro. Zum Vergleich: Bei dem Reeder Wallenius im Radar der vergangenen Woche, der mit einer Traum-Rendite von 20 Prozent glänzt, belief sich die Summe auf lediglich 72.600 Euro. Allerdings ist Wallenius steuerlich deutlich anspruchsvoller.

Fazit: Starke Dividende aus Australien – aber keine Aktie für Autopilot-Anleger

Fortescue ist ein spannender Dividenden-Kandidat, der hohe Ausschüttungen, vollständige Frankierung, starke Marktstellung im Eisenerzgeschäft und eine klare Rohstoffstory verbindet. Die Ausschüttungen hängen allerdings stark an China, am Eisenerzpreis und am globalen Stahlzyklus. Die Dividende kann hoch sein, aber sie ist nicht stetig. Wer Fortescue kauft, kauft keine planbare Ausschüttungsmaschine, sondern eine Beteiligung an einem zyklischen Rohstoffkonzern.

Fortescue ist Australiens dividendenstarker Eisenerz-Champion: jung im Vergleich zu den alten Bergbaukonzernen, profitabel, aktionärsfreundlich und steuerlich für deutsche Anleger vergleichsweise unkompliziert. Gleichzeitig bleibt das Risiko klar sichtbar. Für Anleger mit Rohstoffverständnis und Dividendenfokus kann Fortescue eine spannende Beimischung sein. Für Anleger, die jedes Jahr steigende Ausschüttungen erwarten, ist die Aktie weniger geeignet. Hier gilt: Die Dividende glänzt – aber sie glänzt im Takt des Eisenerzzyklus.

Steuerliche Behandlung für deutsche Anleger

Die steuerliche Behandlung ist einer der interessantesten Punkte bei Fortescue. Australien arbeitet mit dem sogenannten Franking-System. Unternehmen können Dividenden als frankiert ausschütten, wenn auf die zugrunde liegenden Gewinne bereits australische Unternehmenssteuer gezahlt wurde.

Für deutsche Privatanleger ist wichtig: Voll frankierte australische Dividenden unterliegen in Australien grundsätzlich keiner Quellensteuer. In Deutschland wird die Dividende dann regulär besteuert. Auf Kapitalerträge fallen grundsätzlich 26,375 Prozent (inkl Soli, ohne Kirchensteuer) an, sofern der Sparerpauschbetrag bereits ausgeschöpft ist. Der Sparerpauschbetrag kann die Steuerlast mindern.

Übersicht zur Dividende von Fortescue

Marktkapitalisierung: 64,7 Milliarden australische Dollar (39,7 Milliarden Euro)

Dividendenrendite 2025: 5,0 %, gleitend 2026: 5,94 %

Dividende erhöht: 0 Jahre in Folge

Dividende nicht gesenkt: 0 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 16 Jahre in Folge

Frequenz: zweimal im Jahr, März und September

Zeitplan

25.02.2026: Dividendenvorschlag

02.03.2026: Ex-Tag

03.03.2026: Record Date

30.03.2026: Auszahlung

Geschäftsjahr Dividendenrendite in %** Dividende in AUD 2026*** 4,87-6,09 1,00-1,25 2025 5,00 1,10 2024 10,80 1,97 2023 6,03 1,75 2022 10,09 2,07 2021 18,64 3,58 2020 7,51 1,76 2019 10,66 1,14

* Quellen: Fortescue, wallstreetONLINE.

** Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Geschäftsjahres genommen.

*** Belastbare Dividendenschätzungen für die kommenden Jahre waren nicht zu finden, sie gehen zu weit auseinander. Die Dividende dürfte auch künftig eng der Gewinnentwicklung und dem Eisenerzpreis folgen.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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