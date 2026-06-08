Diese Aktien jetzt KAUFEN? TKMS, D-Wave, Zefiro Methane!
50 Mio. USD Marktkapitalisierung bei 40 Mio. USD Jahresumsatz und einer attraktiven Marge klingt alles andere als teuer. Als Marktführer in einer Milliardennische mit hohen Eintrittsbarrieren will das Unternehmen in Zukunft weiter kräftig wachsen. …
Foto: esg-aktien.de
50 Mio. USD Marktkapitalisierung bei 40 Mio. USD Jahresumsatz und einer attraktiven Marge klingt alles andere als teuer. Als Marktführer in einer Milliardennische mit hohen Eintrittsbarrieren will das Unternehmen in Zukunft weiter kräftig wachsen. Die Rede ist von Zefiro Methane. Das Unternehmen ist hierzulande noch weitgehend unbekannt, doch der Kauf der Aktie könnte sich lohnen. Aus Sicht von Analysten könnte sich auch der Einstieg bei D-Wave lohnen, allerdings ist das Unternehmen alles andere als günstig bewertet. Beim Börsenbeben am vergangenen Freitag hat die Aktie 13 % verloren. Jetzt also kaufen? Im Vergleich zur Peergroup ist die Aktie von TKMS weniger schlecht gelaufen. Positive News gibt es aus Kanada: Ist dies vielleicht sogar ein wichtiger Schritt zu einem Milliardenauftrag?
Lesen sie den Artikel hier weiter
Lesen sie den Artikel hier weiter
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte