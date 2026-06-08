Diese Aktien jetzt KAUFEN? TKMS, D-Wave, Zefiro Methane! 50 Mio. USD Marktkapitalisierung bei 40 Mio. USD Jahresumsatz und einer attraktiven Marge klingt alles andere als teuer. Als Marktführer in einer Milliardennische mit hohen Eintrittsbarrieren will das Unternehmen in Zukunft weiter kräftig wachsen. …



