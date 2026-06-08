Unitree stellt H2 Plus vor, einen humanoiden Referenzroboter auf Basis des NVIDIA Isaac GR00T für die akademische Forschung

Zusammenfassung der Nachrichten:

Unitree Robotics stellt den H2 Plus vor, einen humanoiden Referenzroboter auf Basis von NVIDIA Isaac GR00T, der einen humanoiden Unitree H2-Roboter, Sharpa-Fünf-Finger-Hände für geschickte Handhabung, NVIDIA Jetson Thor für fortschrittliche Entscheidungsfindung und Steuerung sowie die neue NVIDIA Isaac GR00T-Entwicklungsplattform vereint.

Die Entwicklungsplattform Isaac GR00T – die von der Datenerfassung und -generierung bis hin zur Bewertung und zum Einsatz von Robotermodellen reicht – unterstützt Entwickler dabei, ihre Arbeitsabläufe bei der Entwicklung humanoider Roboter zu beschleunigen.

HANGZHOU, China, 8. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Unitree hat heute den H2 Plus vorgestellt, das erste Referenzdesign für einen humanoiden Roboter, das auf der NVIDIA Isaac GR00T-Entwicklungsplattform basiert. Das Referenzdesign trägt dazu bei, die Spitzenforschung im Bereich der humanoiden Robotik zu demokratisieren, indem es Zugang zu modernster Hardware und einem offenen Software-Stack bietet, ohne dass proprietäre Plattformen erforderlich sind.

Während die Nachfrage nach Allzweck-Humanoiden zunimmt, sehen sich Entwickler nach wie vor mit einem fragmentierten Prozess konfrontiert, der Hardware-Integration, Datenerfassung, Simulation, Training, Bewertung und Einsatz umfasst.

Der NVIDIA Isaac GR00T Referenz-Humanoidroboter vereinheitlicht die Entwicklung, indem er einen Unitree H2 Plus-Humanoidroboter und taktile Fünf-Finger-Hände von Sharpa Wave (den „Körper") mit NVIDIA Jetson Thor-basierter Onboard-Rechenleistung sowie der Isaac GR00T-Software und den entsprechenden Workflows (das „Gehirn") in einem einzigen integrierten Referenzdesign zusammen. Dies hilft Forschungsteams, schneller von der Inbetriebnahme des Roboters zur Entwicklung von Fähigkeiten und zur Validierung in der Praxis überzugehen.

Mit dem Rechen- und Open-Software-Stack von NVIDIA als Kernstück bietet das Referenzdesign Forschungsteams eine einheitlichere und sicherere Grundlage für die Weiterentwicklung der humanoiden Robotik.

„Entwickler wünschen sich humanoide Roboter, auf deren Basis sie weiterarbeiten können", sagte Xingxing Wang, Gründer und CEO von Unitree Robotics. „H2 Plus kombiniert den Humanoiden von Unitree mit NVIDIA Jetson Thor und der Entwicklungsplattform NVIDIA Isaac GR00T und bietet Teams damit eine bewährte Ausgangsbasis für die Entwicklung von Roboterfähigkeiten und deren Umsetzung in reale Anwendungen."