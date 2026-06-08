Antimony Resources, Lynas Rare Earths und Umicore: Drei Festungen für westliche Rohstoff-Souveränität Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Keine Glasfaserleitungen ohne Germanium, keine Spezialmunition ohne Antimon, keine Elektromotoren ohne Neodym: Der Westen hat sich in eine Sackgasse manövriert. Fatale Abhängigkeiten bei …



