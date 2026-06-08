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    BOSGAME bringt mit dem Mini-PC VTA-439 praktische lokale KI für alltägliche Nutzer voran

    SHENZHEN, China, 8. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die weltweite Nachfrage nach lokaler KI nimmt zu, was vor allem auf Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes, steigende Cloud-Kosten und einen breiteren Zugang zu Open-Source-Modellen zurückzuführen ist. Laut Gartner wird der Absatz von KI-PCs im Jahr 2025 voraussichtlich 77,8 Millionen Einheiten erreichen und bis 2026 auf 143 Millionen Einheiten ansteigen, was die zunehmende Verlagerung hin zu KI-Computing auf Geräten verdeutlicht.

    BOSGAME VTA-439 Mini-PC

    Vor diesem Hintergrund stellt BOSGAME den VTA-439 vor, einen leistungsstarken KI-Mini-PC, der den Zugang zu praktischer lokaler KI für alltägliche Nutzer erleichtern soll.

    Der VTA-439 ist mit dem AMD Ryzen AI 9 HX 470-Prozessor und einer NPU mit 55 TOPS auf Basis der AMD XDNA 2-Architektur ausgestattet und unterstützt eine Vielzahl lokaler KI-Anwendungen. Benutzer können Open-Source-Modelle wie Llama 3 8B über Ollama ausführen, KI-Bilder mit ComfyUI generieren und Offline-Sprachtranskription mit OpenAI Whisper durchführen – alles, ohne auf Cloud-Dienste oder API-Abonnements angewiesen zu sein.

    Der VTA-439 verbindet Leistungsfähigkeit mit Benutzerfreundlichkeit und basiert auf drei Schlüsselwerten:

    • Privatsphäre: Die KI-Verarbeitung verbleibt vollständig auf dem Gerät und stellt sicher, dass sensible Daten nie die Kontrolle des Nutzers verlassen.
    • Unabhängigkeit: Keine Abhängigkeit von Abonnements oder Cloud-APIs, sondern echtes Eigentum an KI-Funktionen.
    • Reaktionsfähigkeit: Echtzeitleistung mit niedriger Latenz für nahtlose Interaktion.

    Über die Leistung hinaus sieht BOSGAME die Zugänglichkeit als Kernbestandteil seiner KI-Strategie. Durch den Einsatz eines Modells direkt ab Fabrik, einer eigenen 20.000 Quadratmeter großen Produktionsstätte und eines Teams von mehr als 300 Forschungs- und Entwicklungsingenieuren rationalisiert das Unternehmen die Produktion und reduziert unnötige Kosten. Der VTA-439 bietet professionelle lokale KI-Funktionen ab 1.049 USD und senkt damit die Hürde für die Einführung von KI für Einzelpersonen, Kreative und kleine Teams.

    „Wir beobachten einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie die Menschen über KI denken: von etwas, auf das man über einen Browser zugreift, hin zu etwas, das auf dem eigenen Schreibtisch und zu den eigenen Bedingungen läuft", sagt James Cao, Geschäftsführer von BOSGAME. „Der VTA-439 wurde genau für diesen Moment entwickelt: Leistungsstark genug, um anspruchsvolle KI-Anwendungen lokal auszuführen, kompakt genug, um in jeden Arbeitsbereich zu passen, und preislich so gestaltet, dass diese Leistungsfähigkeit nicht nur Unternehmen oder Forschern vorbehalten ist. Lokale KI sollte für alle da sein."

    Informationen zu BOSGAME

    BOSGAME wurde 2021 gegründet und ist eine technologieorientierte Marke, die sich auf Mini-PCs, KI-PCs, eGPUs und Computerhardware spezialisiert hat. Mit über 300 Forschungs- und Entwicklungsingenieuren und eigenen Fertigungskapazitäten ist BOSGAME bestrebt, Anwendern auf der ganzen Welt leistungsstarke, innovative und leicht zugängliche Computerlösungen zu bieten.

    Weitere Informationen finden Sie auf: www.bosgamepc.com

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2994057/VTA_439.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bosgame-bringt-mit-dem-mini-pc-vta-439-praktische-lokale-ki-fur-alltagliche-nutzer-voran-302793614.html





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    BOSGAME bringt mit dem Mini-PC VTA-439 praktische lokale KI für alltägliche Nutzer voran SHENZHEN, China, 8. Juni 2026 /PRNewswire/ - Die weltweite Nachfrage nach lokaler KI nimmt zu, was vor allem auf Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes, steigende Cloud-Kosten und einen breiteren Zugang zu Open-Source-Modellen zurückzuführen ist. …
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