Paukenschlag bei Barrick Mining? Fusion mit Endeavour Mining? Chance bei Desert Gold?! Goldpreis auf 4.000 USD? Während der Goldpreis schwächelt, bahnt sich in Afrika eine Megafusion an. Wie "Reuters" berichtet, prüft Barrick Mining strategische Optionen für das Afrika-Geschäft. Neben einem Börsengang in London wird eine Fusion mit Endeavour Mining …



