Paukenschlag bei Barrick Mining? Fusion mit Endeavour Mining? Chance bei Desert Gold?! Goldpreis auf 4.000 USD?
Während der Goldpreis schwächelt, bahnt sich in Afrika eine Megafusion an. Wie "Reuters" berichtet, prüft Barrick Mining strategische Optionen für das Afrika-Geschäft. Neben einem Börsengang in London wird eine Fusion mit Endeavour Mining …
Foto: esg-aktien.de
Während der Goldpreis schwächelt, bahnt sich in Afrika eine Megafusion an. Wie "Reuters" berichtet, prüft Barrick Mining strategische Optionen für das Afrika-Geschäft. Neben einem Börsengang in London wird eine Fusion mit Endeavour Mining durchgespielt. Barrick verfolgt bereits seit einiger Zeit eine Neuausrichtung und hatte angekündigt, das Nordamerika-Geschäft an die Börse zu bringen. Von der Aufmerksamkeit sollten auch kleinere Explorer und Produzenten in Westafrika profitieren. Ein möglicher Übernahmekandidat ist Desert Gold. Dessen CEO hat zuletzt auf einer Investorenkonferenz einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Das Unternehmen will noch in diesem Jahr Gold produzieren und sieht die Chance, die Ressource auf über fünf Mio. Unzen auszuweiten. Analysten raten zum Kauf. Gleichzeitig verkauft Russland Gold. Ein Grund zur Panik?
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