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    Trump

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    Iranische Angriffe haben keine Folgen für Abkommen

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump setzt weiter auf Verhandlungen mit dem Iran
    • Trump bezeichnet iranische Angriffe als wirkungslos
    • Scheitert Abkommen droht Blockade oder Invasion
    Trump - Iranische Angriffe haben keine Folgen für Abkommen
    Foto: Jan Woitas - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Trotz der jüngsten iranischen Angriffe auf Israel hält US-Präsident Donald Trump nach eigener Aussage an einer Verhandlungslösung mit dem Iran fest. "Das wird keinerlei Auswirkungen auf das Abkommen haben", sagte Trump in einem Telefoninterview der britischen "Financial Times". Der US-Präsident äußerte sich kurz nachdem der Iran erneut Raketen auf den Erzfeind Israel abgefeuert hatte. Eigentlich gilt seit April eine Waffenruhe.

    "Wir werden sehen, wie es ausgeht. Aber das waren Angriffe, die überhaupt nichts bewirkt haben", sagte Trump demnach weiter. Zudem werde der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu keine andere Wahl haben, als ein Abkommen zu akzeptieren, das die USA mit dem Iran aushandelten. "Er wird keine andere Wahl haben", sagte Trump der Zeitung. "Ich habe das Sagen. Ich habe das alleinige Sagen. Er hat nicht das Sagen", meinte der US-Präsident demnach mit Bezug auf Netanjahu.

    Trump: Verhandlungen mit dem Iran dürften weiterlaufen

    Laut dem Interview geht Trump davon aus, dass die USA weiter mit dem Iran verhandeln werden: "Ich denke, die Verhandlungen laufen weiter", sagte er. "Wir werden sehen, was passiert." Ähnlich hatte sich Trump bereits gegenüber dem Sender Fox News und dem Nachrichtenportal "Axios" geäußert.

    Auf die Frage, was passieren würde, wenn ein Abkommen scheitern sollte, sagte Trump der Zeitung: "Erstens würde es bedeuten, dass wir möglicherweise einmarschieren und uns um den Rest des Landes kümmern, um den wir uns militärisch noch nicht gekümmert haben. Oder es würde einfach bedeuten, dass wir die Blockade gegen den Iran aufrechterhalten, da die Blockade wahrscheinlich wirkungsvoller war als jeder Angriff, der jemals auf dieses Land verübt wurde."

    Längere Verhandlungen brachten keinen Durchbruch

    Am 28. Februar hatten Israel und die USA ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Zuletzt hatte der Iran in der Nacht auf den 8. April Raketen auf Israel abgefeuert. Am selben Tag einigten sich die USA und der Iran auf eine zunächst zweiwöchige Waffenruhe, die anschließend verlängert wurde. Trump knüpfte diese auch an die Öffnung der Straße von Hormus. Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über eine dauerhafte Beendigung des Kriegs haben aber bisher keine Einigung gebracht.

    Auch nach Beginn einer Seeblockade vonseiten der USA in der Straße von Hormus hatte es bereits Warnungen vor einer Wiederaufnahme der iranischen Angriffe auf Israel gegeben.




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