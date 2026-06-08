Trump
Iranische Angriffe haben keine Folgen für Abkommen
- Trump setzt weiter auf Verhandlungen mit dem Iran
- Trump bezeichnet iranische Angriffe als wirkungslos
- Scheitert Abkommen droht Blockade oder Invasion
WASHINGTON (dpa-AFX) - Trotz der jüngsten iranischen Angriffe auf Israel hält US-Präsident Donald Trump nach eigener Aussage an einer Verhandlungslösung mit dem Iran fest. "Das wird keinerlei Auswirkungen auf das Abkommen haben", sagte Trump in einem Telefoninterview der britischen "Financial Times". Der US-Präsident äußerte sich kurz nachdem der Iran erneut Raketen auf den Erzfeind Israel abgefeuert hatte. Eigentlich gilt seit April eine Waffenruhe.
"Wir werden sehen, wie es ausgeht. Aber das waren Angriffe, die überhaupt nichts bewirkt haben", sagte Trump demnach weiter. Zudem werde der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu keine andere Wahl haben, als ein Abkommen zu akzeptieren, das die USA mit dem Iran aushandelten. "Er wird keine andere Wahl haben", sagte Trump der Zeitung. "Ich habe das Sagen. Ich habe das alleinige Sagen. Er hat nicht das Sagen", meinte der US-Präsident demnach mit Bezug auf Netanjahu.
Trump: Verhandlungen mit dem Iran dürften weiterlaufen
Laut dem Interview geht Trump davon aus, dass die USA weiter mit dem Iran verhandeln werden: "Ich denke, die Verhandlungen laufen weiter", sagte er. "Wir werden sehen, was passiert." Ähnlich hatte sich Trump bereits gegenüber dem Sender Fox News und dem Nachrichtenportal "Axios" geäußert.
Auf die Frage, was passieren würde, wenn ein Abkommen scheitern sollte, sagte Trump der Zeitung: "Erstens würde es bedeuten, dass wir möglicherweise einmarschieren und uns um den Rest des Landes kümmern, um den wir uns militärisch noch nicht gekümmert haben. Oder es würde einfach bedeuten, dass wir die Blockade gegen den Iran aufrechterhalten, da die Blockade wahrscheinlich wirkungsvoller war als jeder Angriff, der jemals auf dieses Land verübt wurde."
Längere Verhandlungen brachten keinen Durchbruch
Am 28. Februar hatten Israel und die USA ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Zuletzt hatte der Iran in der Nacht auf den 8. April Raketen auf Israel abgefeuert. Am selben Tag einigten sich die USA und der Iran auf eine zunächst zweiwöchige Waffenruhe, die anschließend verlängert wurde. Trump knüpfte diese auch an die Öffnung der Straße von Hormus. Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über eine dauerhafte Beendigung des Kriegs haben aber bisher keine Einigung gebracht.
Auch nach Beginn einer Seeblockade vonseiten der USA in der Straße von Hormus hatte es bereits Warnungen vor einer Wiederaufnahme der iranischen Angriffe auf Israel gegeben.
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Wenn dieser Punkt erreicht ist, verpufft die künstliche Preisdrückung an den Terminbörsen per Knopfdruck. Dann bestimmt keine Papier-Order mehr den Kurs, sondern die physische Zuteilung. Der Patient kippt viel früher, als das Aquarium denkt. Wer unhedged in der Tech-Klumpenfalle sitzt, verpennt gerade den dramatischsten physischen Rohstoff-Squeeze der modernen Geschichte. Die Sanduhr ist fast leer.
Wer den Schlussakkord am Freitagabend beobachtet hat, sah das nackte, algogesteuerte Schaulaufen im Papierteppich: Brent wurde im Tief bis auf 92.67 USD heruntergeknüppelt, um schliesslich haarscharf bei 93.09 USD das Wochenende zu begrüssen. Ein Minus von über 2 %. Die Masse im Aquarium klopft sich bereits auf die Schultern und glaubt an eine dauerhafte Entspannung.
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Man versucht mit aller Macht, den Ölpreis optisch zu deckeln, während die Realität an den Bruchlinien ganz andere Geschichten schreibt:
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Wer glaubt, dass dieser künstliche Dip unter die 93-USD-Marke den unerbittlichen strukturellen Winter stoppt, versteht das Zusammenspiel zwischen Geopolitik und Makro-Physik nicht. Dieses phasenweise Herunterprügeln im Papier-Handel ändert rein gar nichts an den versiegenden physischen Puffern der Realwirtschaft. Wenn der Deckel der künstlichen Dollar-Stärke erst wegfliegt, holt sich die Schwerkraft jeden einzelnen Cent zurück. Geniesst den vorübergehend günstigen Fisch am Buffet – ab Montag wird neu kalkuliert.
Wer immer noch glaubt, der Status Quo an der Strasse von Hormus liesse sich durch mediale Stille oder westliche Krisentelefonate einfrieren, ignoriert die nackte Statik des Bodens. Mit dem fluchtartigen Rücktritt von Peseschkian ist die zivile Schein-Fassade im Iran endgültig in sich zusammengebrochen. Die Revolutionsgarden (IRGC) haben die unmaskierte, absolute Kontrolle über die strategischen Hebel übernommen.
Das bedeutet für die Markt-Physik: Die Zeit der diplomatischen Sedierung ist vorbei. Während die Herde drüben im Tech-Aquarium jeden ungesunden Klumpen-Hype feiert, läuft im realen Fundament die unbarmherzige Uhr ab. Man kann fiktive KI-Multiples per Mausklick ins Unendliche skalieren, aber man kann keine strategischen Ölreserven herbeidrucken, wenn die wichtigste maritime Nadelöhr der Weltwirtschaft unter offener militärischer Kontrolle steht.
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