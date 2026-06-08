'Axios'
Trump fordert von Israel Verzicht auf Gegenschläge
- Trump fordert Netanjahu zum Verzicht auf Vergeltung
- Trump drängt Iran zur Rückkehr an den Tisch
- Iran schoss Raketen auf Israel Luftabwehr aktiv
WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach den neuesten Raketenangriffen des Irans auf Israel will US-Präsident Donald Trump Medienberichten zufolge den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu auffordern, auf Vergeltungsschläge gegen Teheran zu verzichten. Trump habe ein entsprechendes Telefonat mit Netanjahu angekündigt, berichtete ein Reporter des Nachrichtenportals "Axios" auf X.
"Ich hoffe, Israel reagiert nicht. Wenn Bibi zurückschlägt, wird sich das Ganze nur so hinziehen wie in den letzten 47 Jahren, oder gar den letzten 3.000 Jahren", zitierte ihn der "Axios"-Reporter weiter. Der israelische Sender Kan berichtete ebenfalls, dass Israel nach Trumps Willen nicht auf die Angriffe reagieren solle. "Israel hat genug reagiert", sagte Trump demnach einem Korrespondenten des Senders.
Trump dürfte weiterhin darauf hoffen, ein Rahmenabkommen mit Teheran abzuschließen. "Was ich dem Iran raten würde: Ihr habt eure Raketen abgefeuert, das reicht. Kehrt an den Verhandlungstisch zurück und schließt ein Abkommen", sagte er laut dem US-Sender Fox News. Eine öffentliche Stellungnahme durch das Weiße Haus stand zunächst aus.
Trump behauptet erneut: zeitnahe Einigung in Sicht
Trump zeigte sich "Axios" gegenüber zuversichtlich, zeitnah eine Einigung erzielen zu können: Washington und Teheran seien auf dem Weg zu einem "guten" Abkommen, sagte der US-Präsident demnach und fügte hinzu: "Ich möchte nicht, dass es wegen der aktuellen Ereignisse scheitert."
Er deutete auch laut Fox News an, dass die Verhandlungen mit dem Iran auf eine mögliche Einigung zusteuerten. Diese könnte "am Montag, Dienstag oder Mittwoch kommender Woche" erzielt werden, hieß es weiter. Mit Blick auf die jüngsten israelischen Angriffe im Libanon sagte der Präsident unterdessen gegenüber Fox News: "Ich bin nicht erfreut darüber."
Am späten Sonntagabend feuerte der Iran mehrere Raketensalven auf Israel. Laut dem israelischen Militär wurden alle Raketen der ersten Wellen abgefangen, gleichzeitig habe man weitere Raketenangriffe identifiziert. Die Luftabwehr sei im Einsatz./DP/zb
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Wenn dieser Punkt erreicht ist, verpufft die künstliche Preisdrückung an den Terminbörsen per Knopfdruck. Dann bestimmt keine Papier-Order mehr den Kurs, sondern die physische Zuteilung. Der Patient kippt viel früher, als das Aquarium denkt. Wer unhedged in der Tech-Klumpenfalle sitzt, verpennt gerade den dramatischsten physischen Rohstoff-Squeeze der modernen Geschichte. Die Sanduhr ist fast leer.
Wer den Schlussakkord am Freitagabend beobachtet hat, sah das nackte, algogesteuerte Schaulaufen im Papierteppich: Brent wurde im Tief bis auf 92.67 USD heruntergeknüppelt, um schliesslich haarscharf bei 93.09 USD das Wochenende zu begrüssen. Ein Minus von über 2 %. Die Masse im Aquarium klopft sich bereits auf die Schultern und glaubt an eine dauerhafte Entspannung.
Dabei blenden sie die elementare Physik dieses Freitags komplett aus. Was wir hier sehen, ist das rücksichtslose Erpressen von Liquidität. Im Sog der heissen US-Arbeitsmarktdaten und des dadurch explodierenden US-Dollars haben die grossen Adressen im dünnen Freitags-Volumen gnadenlos alles abverkauft, was Hebel oder Papier-Margen hatte, um über das waffenfreie Wochenende keine ungedeckten Risiken im Nahen Osten zu tragen.
Man versucht mit aller Macht, den Ölpreis optisch zu deckeln, während die Realität an den Bruchlinien ganz andere Geschichten schreibt:
- Die Strasse von Hormuz ist und bleibt eine blockierte Asymmetrie-Zone.
- Die maritime Transportversicherung (Lloyds of London) ruft astronomische Risiko-Prämien auf oder verweigert die Deckung für den Golf komplett.
- Die US-Kriegskosten fressen im Hintergrund wöchentlich Milliarden an frischen Schulden (343 Milliarden USD allein im letzten Monat).
Wer glaubt, dass dieser künstliche Dip unter die 93-USD-Marke den unerbittlichen strukturellen Winter stoppt, versteht das Zusammenspiel zwischen Geopolitik und Makro-Physik nicht. Dieses phasenweise Herunterprügeln im Papier-Handel ändert rein gar nichts an den versiegenden physischen Puffern der Realwirtschaft. Wenn der Deckel der künstlichen Dollar-Stärke erst wegfliegt, holt sich die Schwerkraft jeden einzelnen Cent zurück. Geniesst den vorübergehend günstigen Fisch am Buffet – ab Montag wird neu kalkuliert.
Wer immer noch glaubt, der Status Quo an der Strasse von Hormus liesse sich durch mediale Stille oder westliche Krisentelefonate einfrieren, ignoriert die nackte Statik des Bodens. Mit dem fluchtartigen Rücktritt von Peseschkian ist die zivile Schein-Fassade im Iran endgültig in sich zusammengebrochen. Die Revolutionsgarden (IRGC) haben die unmaskierte, absolute Kontrolle über die strategischen Hebel übernommen.
Das bedeutet für die Markt-Physik: Die Zeit der diplomatischen Sedierung ist vorbei. Während die Herde drüben im Tech-Aquarium jeden ungesunden Klumpen-Hype feiert, läuft im realen Fundament die unbarmherzige Uhr ab. Man kann fiktive KI-Multiples per Mausklick ins Unendliche skalieren, aber man kann keine strategischen Ölreserven herbeidrucken, wenn die wichtigste maritime Nadelöhr der Weltwirtschaft unter offener militärischer Kontrolle steht.
Wenn die verbliebenen westlichen Puffer in den nächsten Wochen restlos trockenlaufen, wird der Deckel bei Brent mit brutaler Gewalt weggesprengt. Die Schwerkraft nimmt keine Rücksicht auf eure algorithmischen Beruhigungspillen. Am Ausgang wird abgerechnet!