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    Neue KI-Funktionen bei Apple-Entwicklerkonferenz erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Apple eröffnet die WWDC am Montag um 19:00 MESZ
    • Große Erwartungen an neue KI-Funktionen und Siri
    • Hinweise auf erstes faltbares iPhone für den Herbst
    Neue KI-Funktionen bei Apple-Entwicklerkonferenz erwartet
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    CUPERTINO (dpa-AFX) - Apple startet am Montag (ab 19.00 Uhr MESZ) seine Entwicklerkonferenz WWDC, bei der traditionell künftige Software für Geräte des iPhone-Konzerns vorgestellt wird. Mit besonderer Spannung erwartet werden diesmal neue Funktionen mit Künstlicher Intelligenz.

    Apple hatte bereits bei der WWDC vor zwei Jahren eine mit KI verbesserte Version seiner Assistenzsoftware Siri in Aussicht gestellt. Diese verzögerte sich dann jedoch. Zuletzt verdichteten sich Hinweise darauf, dass Apple nun bereit ist, die KI-Siri einzuführen. Sie soll unter anderem mehr komplexere Aufgaben für die Nutzer ausführen können.

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    Laut Medienberichten könnte Apple im Herbst auch das erste auffaltbare iPhone auf den Markt bringen. Unklar ist, ob die Vorstellung der nächsten Generation des iOS-Betriebssystems für Smartphones des Konzerns bereits einen Hinweis darauf geben könnte./DP/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 307,3 auf Nasdaq (06. Juni 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um -0,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,94 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0533. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 302,38USD. Von den letzten 8 Analysten der Apple Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 340,00USD was eine Bandbreite von -8,90 %/+10,63 % bedeutet.




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