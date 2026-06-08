🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bas fordert spürbare Steuerentlastung der Bürger

    Für Sie zusammengefasst
    • SPD fordert mindestens 500 Euro Entlastung jährlich
    • Flexibilisierung des Achtstunden-Tags mit Tarifbindung
    • Ergebnis der Rentenkommission bis 29. Juni erwartet
    Bas fordert spürbare Steuerentlastung der Bürger
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD pocht auf eine spürbare finanzielle Entlastung der Bürgerinnen und Bürger durch eine Reform der Einkommensteuer. "Nach meinen Erwartungen müssten es schon mindestens um die 500 Euro im Jahr dann auch sein", sagte die Co-Parteivorsitzende und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas in der ARD-Talkshow "Caren Miosga". Ein Betrag von beispielsweise 20 Euro wäre zu wenig und nicht glaubwürdig.

    "Im Moment liegen Reformen auf dem Tisch, wo die Bürgerinnen und Bürger erst mal den Eindruck haben, es wird für sie schwieriger", sagte Bas und verwies auf drohende Zuzahlungen bei Gesundheit und Pflege. "Auf der anderen Seite haben wir das Versprechen jetzt abgegeben, eine Einkommensteuerreform zu machen, die wirklich dauerhaft entlastet, also die wirklich mehr im Portemonnaie übrig lässt." Dies müsse wie zugesagt zum 1. Januar 2027 in Kraft treten.

    Bas knüpft Flexibilisierung des 8-Stunden-Tags an Bedingungen

    Die Bundesarbeitsministerin knüpfte in der Sendung die im Koalitionsvertrag vereinbarte Flexibilisierung des Acht-Stunden-Tages an klare Bedingungen. Sie werde darauf achten, dass dies nicht gegen den Willen der Beschäftigten durchgesetzt werden könne, sagte sie. Das gelte insbesondere für die Bereiche, in denen die Menschen nicht durch Mitbestimmung und Tarifverträge geschützt seien.

    Außerdem müssten auch künftig Familie und Beruf miteinander vereinbar sein. "Man muss bei einer neuen Wochenarbeitszeit, die man gestaltet, aufpassen, dass nicht wieder die Frauen die Leidtragenden in der ganzen Geschichte sind." Ins Gesetz werde auch eine Pflicht zur elektronischen Arbeitszeiterfassung geschrieben. Und im Gesetz werde stehen, dass eine Flexibilisierung mit Tarifbindung und Mitbestimmung einhergehen müsse.

    Guter Kompromiss für alle Generationen bei Rentenreform erwartet

    Bas zeigte sich zuversichtlich mit Blick auf die geplante Reform des Rentensystems, die gerade von einer dafür eingesetzten Kommission erarbeitet wird. "Was ich höre aus der Kommission, was da diskutiert wird, und übrigens ernsthaft gerechnet und diskutiert wird, kann das ein guter Kompromiss für alle Generation sein."

    Das Ergebnis soll bis zum 29. Juni vorliegen. "Wenn sie etwas früher fertig werden, dann schadet das nicht." Die Bundesregierung werde dann vor der Sommerpause Eckpunkte beschließen können. "Das ist das Ziel", sagte Bas./DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Bas fordert spürbare Steuerentlastung der Bürger Die SPD pocht auf eine spürbare finanzielle Entlastung der Bürgerinnen und Bürger durch eine Reform der Einkommensteuer. "Nach meinen Erwartungen müssten es schon mindestens um die 500 Euro im Jahr dann auch sein", sagte die Co-Parteivorsitzende und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     