TAGESVORSCHAU
Termine am 8. Juni 2026
- 10:00 DEU: Secunet und OHB Hauptversammlungen
- 12:00 DEU BASF Investorenveranstaltung Zhanjiang
- 19:00 USA Apple Entwicklerkonferenz WWDC San Jose
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 8. Juni
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TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung 10:00 DEU: OHB, Hauptversammlung
10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung 12:00 DEU: BASF's Investorenveranstaltung zum Zhanjiang-Verband 14:30 USA: Honeywell, Strategieupdate
19:00 USA: Apple-Entwicklerkonferenz WWDC, San Jose
DEU: Paragon, Jahreszahlen
USA: Coreweave, Hauptversammlung
USA: Reddit, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: BIP Q1/26 (detailliert)
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 4/26
10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 6/26
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: Deutsch-ukrainische Industriekonferenz der Initiative «New Age Defence»
10:00 DEU: Biotech-Finanz Gipfel - EY stellt Studie zur Biotechbranche vor Die Zahlen erhebt der Verband BIO Deutschland e. V. jährlich in Kooperation mit EY
10:00 LUX: Treffen der EU-Verkehrsminister
14:00 DEU: Venture Capital Side-Event «German Venture & Growth Forum» mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)
14:30 DEU: Staat und Wirtschaft vereinbaren beschleunigten Ausbau digitaler Infrastrukturen. Unterzeichnung einer Absichtserklärung durch hochrangige Vertreterinnen und Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen sowie der CEOs der Telekommunikationsbranche u.a. mit Digitalminister Karsten Wildberger.
17:00 DEU: Diskussionsveranstaltung OECD Berlin und BDI zu «Grundlagen für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und der OECD»
CYP: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten
HINWEIS
AUS: Feiertag, Börse geschlossen
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