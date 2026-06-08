Termine bis 19. Juni 2026

^ --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 8. JUNI

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 19. Juni

DEU: Paragon, Jahreszahlen

USA: Coreweave, Hauptversammlung

USA: Reddit, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q1/26 (detailliert)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 4/26

10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 6/26



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Deutsch-ukrainische Industriekonferenz der Initiative «New Age Defence»

10:00 DEU: Biotech-Finanz Gipfel - EY stellt Studie zur Biotechbranche vor Die Zahlen erhebt der Verband BIO Deutschland e. V. jährlich in Kooperation mit EY

10:00 LUX: Treffen der EU-Verkehrsminister



14:00 DEU: Venture Capital Side-Event «German Venture & Growth Forum» mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)

14:30 DEU: Staat und Wirtschaft vereinbaren beschleunigten Ausbau digitaler Infrastrukturen. Unterzeichnung einer Absichtserklärung durch hochrangige Vertreterinnen und Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen sowie der CEOs der Telekommunikationsbranche u.a. mit Digitalminister Karsten Wildberger.

17:00 DEU: Diskussionsveranstaltung OECD Berlin und BDI zu «Grundlagen für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und der OECD»

CYP: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten

HINWEIS

AUS: Feiertag, Börse geschlossen



--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 9. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: SHW, Hauptversammlung

10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung

10:00 DEU: Westwing Group, Hauptversammlung

10:00 DEU: Jenoptik, Hauptversammlung

14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung

15:00 USA: Biogen, Hauptversammlung

19:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 5/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 5/26

08:00 DEU: Handelsbilanz 4/26

08:00 DEU: Industrieproduktion 4/26

08:00 DEU: Arbeitksosten Q1/26

08:00 DEU: Lkw-Maut Fahrleistungsindex 5/26

08:00 DEU: Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und -exporte), 1. Quartal 2026 08:00 FIN: Handelsbilanz 4/26 (vorläufig)

08:00 ROU: Handelsbilanz 4/26

14:30 USA: Handelsbilanz 4/26

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 5/26



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Klagen gegen Sonderkündigungsrecht für Fernsehverträge, Karlsruhe

EST: Treffen der Regierungschef der nordischen und baltischen Staaten (NB8), Tallinn

LUX: Treffen der EU-Minister für Telekommunikation, Luxemburg

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 10. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk) 08:30 NLD: NXP Semiconductors, Hauptversammlung

09:00 SWE: Volvo AB, Kapitalmarkttag

09:30 DEU: Evonik, «Innovationspressekonferenz» (online), Essen 10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung

10:00 DEU: Formycon, Hauptversammlung

10:00 DEU: Renk, Hauptversammlung

10:00 DEU: Medios, Hauptversammlung

10:00 AUT: AMS Osram AG, Hauptversammlung

11:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung

11:00 DEU: RAG-Stiftung, Jahres-Pk

14:00 USA: Nasdaq, Hauptversammlung

15:00 USA: Caterpillar, Hauptversammlung

15:00 DEU: Volkswagen Group, ESG Conference 2026 (online) 16:00 USA: American Airlines Group, Hauptversammlung

19:00 USA: Target, Hauptversammlung

21:00 USA: Oracle, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 5/26

03:30 CHN: Erzeugerpreise 5/26

03:30 CHN: Verbraucherpreise 5/26

08:00 DNK: Verbraucherprise 5/26

08:00 NOR: Verbraucherpreise 5/26

09:00 AUT: Industrieproduktion 4/26

10:00 ITA: Industrieproduktion 4/26

11:00 GRC: Industrieproduktion 4/26

11:00 GRC: Verbraucherpreise 5/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 5/26

14:30 USA: Realeinkommen 5/26

15:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Verbraucherpreise 5/26



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: DIW-Pressegespräch - Sommer-Konjunkturprognose

DEU: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) bis 14.6.26, Berlin-Schönefeld

DEU: BDEW Kongress 2026, Berlin

Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft + 9.30 Uhr Eröffnungsrede BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae + 13.50 Uhr: Rede Wirtschaftsministerin Katherina Reiche

18:00 DEU: Hauptstadtforum Digitalwirtschaft «Von der Visionzur Umsetzung - Digitale Souveränität Made inGermany» des Bundesverbandes IT-Mittelstand, Berlin

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission legt Energie-Paket vor, Brüssel

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 11. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: HHLA, Hauptversammlung

10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung

10:15 DEU: Jahres-Pk Sennheiser, Wedemark

11:00 DEU: IWH-Konjunkturprognose zum Sommer 2026

17:00 USA: Hasbro, Hauptversammlung

19:00 USA: Zoom Video Communications, Hauptversammlung 19:00 USA: Honeywell, Investor Day

22:00 USA: Adobe, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 4/26 08:00 DEU: Inlandstourismus 4/26

08:00 SWE: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Erzeugerpreise 5/26



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt zu Ersatzanspruch wegen Kosten einer Schufa-Bonitätsauskunft

DEU: Bundestag

+09.00 Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum bevorstehenden EU-Gipfel

10:00 DEU: Innovationstag Mittelstand des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE)

15:00 DEU: Tag des Familienunternehmens

u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 16.00 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)



DEU: Fortsetzung BDEW Kongress 2026, Berlin

Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) sowie Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD).

LUX: Treffen der Euro-Gruppe



--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 12. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 5/26

10:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung



USA: IPO: SpaceX, eventuell Börsengang



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Industrieproduktion 4/26 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 4/26

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 4/26

08:00 GBR: Industrieproduktion 4/26

08:00 GBR: Handelsbilanz 4/26

08:00 GBR: BIP 4/26

08:00 ROU: Verbraucherpreise 5/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

08:00 DEU: Insolvenzen 3/26

08:00 DEU: Handel und Abgabe von Treibhausgasen mit hoher Klimawirksamkeit: Schwefelhexafluorid und Stickstofftrifluorid, Jahr 2025 08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

11:00 DEU: Bundesbank, Gesamtwirtschaftliche Prognose

12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt zu Anspruch eines Wohnungseigentümers auf Gestattung eines Klima-Splitgeräts, Karlsruhe

LUX: Treffen der EU-Finanzminister, Luxemburg



RUS: Feiertag, Börse geschlossen



--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 15. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Centrotec SE, Hauptversammlung

11:00 DEU: Adtran Networks, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Verbraucherpreise 5/26

08:00 DEU: Großhandelspreise 5/26

09:30 POL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 4/26

11:00 EUR: Handelsbilanz 4/26

14:30 USA: Empire State Bericht 6/26

15:15 USA: Industrieproduktion 5/26

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 5/26

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 6/26



SONSTIGE TERMINE

DEU: Dritte Runde der Tarifverhandlungen für etwa 9.000 Beschäftigte der Postbank, Frankfurt/M.

FRA: Erster Tag des G7-Gipfels mit den Themen: Verhältnis der Partner zu den USA unter Präsident Trump, Handelsfragen, Iran- und Ukraine-Krieg, Evian

FRA: Rüstungsmesse Eurosatory, Paris



LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg



--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 16. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 LUX: Befesa, Hauptversammlung

09:30 SWE: Securitas, Investor Day

10:00 DEU: PVA TePla, Hauptversammlung

10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung

10:00 DEU: Traton, Hauptversammlung

14:30 NOR: Equinor, Kapitalmarkttag

14:30 USA: Mastercard, Hauptversammlung

15:00 DEU: Verve Group, Kapitalmarkttag

17:00 USA: T-Mobile US, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU/ITA: Unicredit-Kaufangebot für Commerzbank läuft Mitternacht aus PRT: EDP, Kapitalmarkttag



TERMINE KONJUNKTUR

JPN: Zentralbank, Zinsentscheid

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 5/26

04:00 CHN: Industrieproduktion 5/26

09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/26

10:00 ITA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 6/26

11:00 EUR: Arbeitskosten Q1/26

14:00 POL: Verbraucherpreise 5/26

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht

14:30 USA: Im- und Exportpreise 5/26

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 5/26



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Digitales Pressegespräch Verband der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI Fachverband Batterien zu Batteriestandort Deutschland

13:00 DEU: Sommerforum VDMA Ost: Luft- und Raumfahrt als neuer Wachstumsmarkt für den Maschinenbau, Magdeburg

FRA: Zweiter Tag des G7-Gipfels - Themen: Welthandel, Iran- und Ukraine-Krieg, Verhältnis der Partner zu den USA unter Präsident Trump.

LUX: Treffen der EU-Gesundheitsminister



LUX: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 17. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Sixt SE, Hauptversammlung

10:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung

10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung

11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung

11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung

12:00 GBR: International Consolidated Air, Hauptversammlung 15:00 DEU: Auto1 Group, Investor Day

17:00 USA: Ebay, Hauptversammlung

19:30 USA: Expedia, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 4/26

08:00 GBR: Verbraucherpreise 5/26

11:00 EUR: Verbraucherpriese 5/26 (endgültig)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 5/26

16:00 USA: Lagerbestände 4/26

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 5/26

20:00 USA: Fed-Zinsentscheid



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Kapitalmarktprognose des Bundesverbands Öffentlicher Banken (VÖB), Frankfurt/M.

11:00 DEU: Deutsch-Polnisches Forum u.a. mit Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) und dem polnischen Außenminister Rados?aw Sikorski, Berlin

11:00 DEU: Online-Jahrespressekonferenz der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), Osnabrück

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 18. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Tesco, Q1-Umsatz

10:00 DEU: Volkswagen, Hauptversammlung, Wolfsburg

10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung

10:30 DEU: Sto, Hauptversammlung

10:30 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung

11:00 DEU: Tonies, Kapitalmarkttag 2026

13:30 USA: Delta Air Lines, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Knaus Tabbert, Jahres-Pk, Jandelsbrunn

NLD: BE Semiconductor Industries, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 5/26

08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 4/26 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 5/26

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 4/26

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

10:30 DEU: Ifo-Konjunkturprognose Sommer

11:00 EUR: Bauproduktion 4/26

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 5/26



SONSTIGE TERMINE

DEU: Deutscher Immobilientag des Immobilienverbandes IVD, Erfurt

09:00 DEU: BGH verhandelt über Auskunftsanspruch gegen Schufa, Karlsruhe

13:00 DEU: Verkündungstermin im Fall der Schadenersatz-Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen gegen den Stromanbieter Stromio (Az. I-2 MK 1/22), Hamm

BEL: EU-Gipfel, Brüssel



--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 19. JUNI



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hornbach Holding, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Steico, Hauptversammlung

10:00 DEU: Quirin Bank, Hauptversammlung

10:00 DEU: Surteco, Hauptversammlung

11:00 DEU: Voltratron, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR. GfK-Verbrauchervertrauen 6/26

01:30 JPN: Verbraucherpreise 5/26

08:00 DEU: Erzeugerpreise 5/26

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 5/26

08:00 DEU: Erzeugerpreise 5/26

09:30 POL: Industrieproduktion 5/26

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid



SONSTIGE TERMINE

DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M.



09:00 DEU: Kiel Security Conference 2026, mit Bundesaußenminister Johann Wadephul, Außenministern von Rumänien und Estland und anderen, Kiel

11:30 DEU: OLG Köln: Verfahren von Verbraucherschützern gegen Rewe wird in zweiter Instanz verhandelt, Köln

HINWEIS

USA / CHN / SWE / FIN / HKG: Börsen geschlossen, Feiertag

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