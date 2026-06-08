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    EUR 13 Mio. 8 % Schuldverschreibungen von Smart Solutions Holding

    Im Insolvenzverfahren der Sympatex Technologies GmbH stehen zentrale Weichenstellungen an: Markenverwertung, Anleihegläubigerrechte und ein wegweisendes Urteil des LG München I.

    EUR 13 Mio. 8 % Schuldverschreibungen von Smart Solutions Holding
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Verkauf wesentlicher Vermögenswerte der Sympatex Technologies GmbH an Pidigi S.p.A. im laufenden Insolvenzverfahren.
    • Urteil des LG München I vom 17.10.2025: Die 2017 gefassten Restrukturierungsbeschlüsse sind nichtig, weil maßgebliche Stimmen den Gesellschaftern zuzurechnen waren und ein gesetzliches Stimmverbot (§ 6 SchVG) bestand.
    • Konsequenz: Forderungsverzicht und Zinsverzicht sind unwirksam; Ansprüche der Anleihegläubiger (inkl. Garantieversprechen, Parallelverpflichtung und Markenverpfändung) bestehen fort; Gesamtforderung inkl. Zinsen aktuell rund EUR 33 Mio bzw. ca. EUR 2.500 je Anleihe.
    • Einigung mit dem Insolvenzverwalter zur rechtssicheren Verwertung der Markenrechte: Nettoerlös von EUR 900.000 wird aufgeteilt — Tranche 1: 40% sofort an Anleihegläubiger; Tranche 2: weitere 30% bei gerichtlicher Feststellung oder außergerichtlicher Einigung; Tranche 3: zusätzliche Zahlung bei Feststellung des Pfandrechts oder Einigung.
    • One Square Advisors als gemeinsamer Vertreter hat die Forderungen zur Insolvenztabelle angemeldet, vertritt die Anleihegläubiger im Verfahren, will einen Forderungsfeststellungsprozess führen und verfügt über Mittel zur Prozessführung durch die Verwertungserlöse.
    • Pfandrechte an Marken bleiben bei Verwertung vorrangig zu berücksichtigen; interessierte Anleihegläubiger können sich unter sympatex@onesquareadvisors.com registrieren.



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