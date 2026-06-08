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    Chinas Xi Jinping beginnt Staatsbesuch in Nordkorea

    Für Sie zusammengefasst
    • Xi Jinping beginnt zweitägigen Besuch in Nordkorea
    • Erster Besuch in Nordkorea seit rund sieben Jahren
    • Xi und Kim sprechen über bilaterale Beziehungen
    Chinas Xi Jinping beginnt Staatsbesuch in Nordkorea
    Foto: Siarhei - 356130783

    PEKING/PJÖNGJANG (dpa-AFX) - Chinas Staatschef Xi Jinping hat seinen zweitägigen Staatsbesuch in Nordkorea begonnen. Auf von Chinas staatlicher Nachrichtenagentur Xinhua verbreiteten Aufnahmen war zu sehen, wie das Flugzeug von Staats- und Parteichef Xi Jinping in Pjöngjang ankam.

    Es ist sein erster Besuch in dem Nachbarland seit rund sieben Jahren. In der Vergangenheit haben sich die beiden Staatschefs bereits sechsmal getroffen.

    Nach Angaben Pekings sollte Xi bei seinem Besuch mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un über die bilateralen Beziehungen und Fragen von gemeinsamem Interesse sprechen.

    Kurz vor seinem Besuch in Nordkorea sprach Xi in einem Beitrag für die nordkoreanische Parteizeitung "Rodong Sinmun" von "neuen Entwicklungschancen" für die zwei Nachbarländer. China gilt als wichtigster politischer und wirtschaftlicher Partner Nordkoreas./DP/zb






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