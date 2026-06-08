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    Israels Militär meldet Rakete aus dem Jemen

    Für Sie zusammengefasst
    • Rakete aus Jemen in Richtung Israel abgefeuert
    • Luftabwehrsysteme im Einsatz zum Abfangen der Gefahr
    • Huthi-Miliz im Jemen mit iranischer Unterstützung
    Israels Militär meldet Rakete aus dem Jemen
    Foto: Emphyrio - pixabay

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Nach Angaben des israelischen Militärs ist eine Rakete aus dem Jemen in Richtung Israel abgefeuert worden. Die Luftabwehrsysteme seien im Einsatz, um die Gefahr abzufangen, teilte das Militär am frühen Morgen auf Telegram weiter mit. Die Bevölkerung war aufgerufen, Schutzanweisungen zu folgen. Später teilte das Militär mit, dass die Menschen die Bunker wieder verlassen könnten.

    Im Jemen operiert die vom Iran unterstützte militant-islamistische Huthi-Miliz. Sie hatte in der Vergangenheit die "volle und unerschütterliche Solidarität" mit Teheran angekündigt. Immer wieder wird befürchtet, die Miliz werde sich aus dem Jemen in den Iran-Krieg einmischen./DP/zb





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