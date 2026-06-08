Intesa will Konkurrenten Monte Paschi für 30,6 Milliarden Euro übernehmen

TURIN (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo will den heimischen Konkurrenten Banca Monte dei Paschi di Siena für etwas mehr als 30 Milliarden Euro übernehmen. Den Monte-Paschi-Aktionären werden ein Euro in bar sowie 1,6 eigene Aktien geboten, wie die Intesa am Montag in Turin mitteilte. Damit werde eine Monte-Paschi-Aktie mit etwas mehr als zehn Euro bewertet. Das sei eine Prämie von 12,5 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs vom Freitag. Die Offerte bewertet die Monte-Paschi-Aktien insgesamt mit rund 30,6 Milliarden Euro.

Damit kontert die Intesa einen Vorstoß der deutlich kleineren Banco BPM , die am Wochenende mitgeteilt hat, mit der Monte Paschi zusammengehen zu wollen. Die Banco BPM hatte keinen Wert der potenziellen Offerte für die Monte Paschi genannt. Es hatte lediglich geheißen, dass die fusionierte Bank auf einen gemeinsamen Börsenwert von mehr als 50 Milliarden Euro kommt. Die Banco BPM kommt lediglich auf eine Marktkapitalisierung von rund 20 Milliarden Euro.

Die Intesa ist wiederum mit einem Börsenwert von knapp 100 Milliarden Euro deutlich größer./zb/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Banca Monte dei Paschi di Siena Aktie Die Banca Monte dei Paschi di Siena Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 5,617 auf Lang & Schwarz (07. Juni 2026, 18:58 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Banca Monte dei Paschi di Siena Aktie um +3,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,03 %. Die Marktkapitalisierung von Banca Monte dei Paschi di Siena bezifferte sich zuletzt auf 28,86 Mrd.. Banca Monte dei Paschi di Siena zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,1800 %.



