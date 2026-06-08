Verluste gehen weiter - Asien folgt US-Börsen, Iran-Israel-Eskalation

es ist schon erstaunlich wie auch in diesem einschlägigen thread sorglosigkeit herrscht.





nur weil der letzte inflationsschock zu beginn des ukrainekriegs die aktienmärkte - explizit entgegen den damaligen vorhersagen - sogar mit hebel mitinflationiert hat, glaubt die mehrheit offensichtlich, dass das auch diesmal wieder der fall sein wird.





es gibt nur klitzekleine unterschiede zu 2022/23: helikoptergeld aufgebraucht; zu refinanzierende weitergelaufene schuldenorgien von privaten und der öffentlichen hand (us konsument, japan!); renditen nicht null sondern je nach laufzeit bereits jetzt 4-6%; inflationsbasis, kommt nicht von null sondern von (offiziell) 2-3% und wird sich im extremfall vermutlich wieder verdoppeln bis verdreifachen, wenn sich denn mal durch die lieferkette gefressen hat etc.pp. - und das sollen die konsumenten und verschuldeten unternehmen (alles ausser big tech) wieder schlucken können? sehr optimistisch, muss ich sagen.





vielleicht sollte man anmerken, dass (neben big tech zirkelgeschäften mit gegenseitigem bilanzpumpen) investition und konsum nicht ganz unwesentliche faktoren für ein auf (reales) wachstum - d.h. über der inflationsrate - ausgelegtes kredit-wirtschaftssystem sind. manche extremisten behaupten sogar die grundlage….





die mähr des ewigen bailouts durch die notenbanken mittels unendlichen liquiditätsspritzen wird in diesem umfeld nicht passieren können, wenn man das system nicht unmittelbar mittels hyperinflation an die wand fahren will. dann gibts nämlich nicht nur begrenzte unruhen gegen ice. die leute werden bemerken, dass diaper-donnie nicht nur die hegemonie, sondern den lebensstandard der großen masse und u.a. on the long run auch ihre 401k (=altervorsorge) gegen die wand gefahren hat.







