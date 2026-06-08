🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Dividendentermine

    225 Aufrufe 225 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 24 / 2026

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 24 / 2026
    Foto: Christoph Dernbach - dpa

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 24 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im Juni 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 24 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Alphabet
    		- 08.06.
    Alphabet Registered (C)
    		- 08.06.
    OMV
    		+11,19 % 08.06.
    Compagnie de Saint-Gobain
    		+2,64 % 08.06.
    Stanley Black & Decker
    		+3,54 % 08.06.
    Harley-Davidson
    		+1,95 % 08.06.
    ITT
    		+0,93 % 08.06.
    STERIS
    		+0,94 % 08.06.
    Universal Health Services (B)
    		+0,41 % 08.06.
    Kontoor Brands
    		+2,77 % 08.06.
    Knight-Swift Transportation Holdings Registered (A)
    		+1,22 % 08.06.
    Steven Madden
    		+1,93 % 08.06.
    James River Group Holdings
    		+2,12 % 08.06.
    Triton International 5.75 % Cum Conv Red Perp Pfd (E)
    		+6,64 % 08.06.
    Triton International 8.5% Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    		- 08.06.
    Triton International 8 % Conv Cum Red Perp Pfd (B)
    		- 08.06.
    CME Group Registered (A)
    		+4,51 % 09.06.
    Ameren
    		+3,37 % 09.06.
    Becton Dickinson
    		+1,61 % 09.06.
    Amundi
    		+5,80 % 09.06.
    Simon Property Group
    		+4,97 % 09.06.
    Public Service Enterprise Group
    		+3,16 % 09.06.
    The St. Joe Company
    		+0,93 % 09.06.
    D'Ieteren Group
    		+38,93 % 09.06.
    Phinia
    		+2,26 % 09.06.
    MidCap Financial Investment Corporation
    		+11,90 % 09.06.
    bioMerieux
    		+0,89 % 09.06.
    Euroseas
    		+6,12 % 09.06.
    Euroholdings
    		- 09.06.
    Occidental Petroleum
    		+1,60 % 10.06.
    Campine
    		+2,66 % 10.06.
    Diana Shipping
    		+8,43 % 10.06.
    Orion Engineered Carbons
    		+0,40 % 10.06.
    Elevance Health
    		+1,33 % 10.06.
    Travelers Companies
    		+1,80 % 10.06.
    PPL
    		+3,45 % 10.06.
    Booz Allen Hamilton Holding Registered (A)
    		+1,55 % 10.06.
    Edenred Bearer and /or registered shares
    		+2,38 % 10.06.
    Edgewell Personal Care
    		+1,59 % 10.06.
    Eagle Point Credit Company Inc
    		+19,07 % 10.06.
    New Jersey Resources
    		+3,83 % 10.06.
    Eagle Point Income Company
    		+14,85 % 10.06.
    Victory Capital Holdings Registered (A)
    		+3,03 % 10.06.
    Winnebago Industries
    		+2,04 % 10.06.
    Omnicom Group
    		+2,99 % 10.06.
    UMB Financial
    		+1,65 % 10.06.
    Genpact
    		+1,63 % 10.06.
    ALTAREA
    		+5,60 % 10.06.
    Clinica Baviera
    		+3,99 % 10.06.
    Auburn National Bancorp
    		+5,20 % 10.06.
    United Bancorp Ohio
    		+6,75 % 10.06.
    Eagle Point Income Company 5.00 % Cum Red Pfd (A)
    		+5,26 % 10.06.
    Eagle Point Credit Company 6.75 % Cum Red Pfd (D)
    		+8,52 % 10.06.
    CNO Financial Group
    		+2,05 % 10.06.
    CBO TERRITORIA
    		+6,38 % 10.06.
    Brighthouse Financial Depositary Shs (D)
    		- 10.06.
    Brighthouse Financial Depositary Shs (B)
    		- 10.06.
    Brighthouse Financial Depositary Shs (C)
    		- 10.06.
    Salesforce
    		- 11.06.
    ORANGE
    		+6,41 % 11.06.
    Scottish Mortgage Investment Trust Plc ORD GBP Income
    		+0,60 % 11.06.
    Trinity Capital
    		+13,99 % 11.06.
    Southwest Airlines
    		+2,29 % 11.06.
    Intermediate Capital Group
    		+5,08 % 11.06.
    Fidelity National Information Services
    		+1,84 % 11.06.
    BW LPG
    		+20,34 % 11.06.
    RS Group
    		+2,81 % 11.06.
    Jackson Financial Incorporation Registered (A)
    		+3,66 % 11.06.
    Kennedy-Wilson Holdings
    		+6,49 % 11.06.
    Warpaint London
    		+1,68 % 11.06.
    Ardagh Metal Packaging
    		+10,95 % 11.06.
    Foresight Vct
    		+13,82 % 11.06.
    Alpine Income Property Trust
    		+6,61 % 11.06.
    Pharos Energy
    		+4,86 % 11.06.
    CTO Realty Growth
    		+8,24 % 11.06.
    Crown Crafts
    		+6,20 % 11.06.
    ADT
    		+3,10 % 11.06.
    Spire
    		+4,80 % 11.06.
    CANAL+
    		- 11.06.
    Cerillion
    		+0,77 % 11.06.
    ORANGE
    		+6,41 % 11.06.
    Impax Asset Management Group
    		+5,52 % 11.06.
    3i Infrastructure GBP
    		+3,53 % 11.06.
    C&C Group
    		+3,44 % 11.06.
    Brookfield Real Assets Income Fund of Benef. Interest
    		+10,73 % 11.06.
    Schroder Real Estate Investment Trust
    		+7,57 % 11.06.
    Mercury General
    		+2,27 % 11.06.
    MDU Resources Group
    		+2,25 % 11.06.
    The Mercantile Investment Trust GBP
    		+3,73 % 11.06.
    Judges Scientific
    		+0,95 % 11.06.
    BMO CAPI/PAR VTG FPD 0.25
    		+3,96 % 11.06.
    Forterra
    		+1,77 % 11.06.
    PACC ASSE/PAR VTG FPD 0.125
    		+0,61 % 11.06.
    Jackson Financial Incorporation Non Cum Pfd Shs (A)
    		+7,49 % 11.06.
    HENN HIGH/PAR VTG FPD 0.05
    		+6,52 % 11.06.
    JPMorgan US Smaller Companies Investment Trust PLC
    		+0,77 % 11.06.
    Christie Group
    		+0,96 % 11.06.
    CT Global Managed Portfolio Trust GBP
    		+6,52 % 11.06.
    Restore
    		+1,98 % 11.06.
    Orchard Funding Group
    		+5,80 % 11.06.
    ALLSPRING MULTI/COM SHS
    		+8,48 % 11.06.
    Albemarle
    		+1,54 % 12.06.
    Frontline
    		+9,01 % 12.06.
    Aegon
    		+5,67 % 12.06.
    Nasdaq Inc. Aktie
    		+1,41 % 12.06.
    Automatic Data Processing
    		+2,24 % 12.06.
    Williams Companies
    		+4,36 % 12.06.
    American Tower
    		+3,31 % 12.06.
    CION Investment
    		+12,84 % 12.06.
    Textron
    		+0,08 % 12.06.
    Global Payments
    		+0,91 % 12.06.
    International Seaways
    		+11,87 % 12.06.
    Aegon
    		+5,67 % 12.06.
    Amerisafe
    		+2,95 % 12.06.
    Travel + Leisure
    		+4,29 % 12.06.
    Broadridge Financial Solutions
    		+1,64 % 12.06.
    Everest Re Group
    		+2,00 % 12.06.
    Worthington Steel
    		- 12.06.
    SLR Investment
    		+10,15 % 12.06.
    NAPCO Security Technologies
    		+1,01 % 12.06.
    NOV
    		+1,65 % 12.06.
    Kforce
    		+2,39 % 12.06.
    Aegon
    		+5,67 % 12.06.
    Regency Centers
    		+4,03 % 12.06.
    Financial Institutions
    		+5,59 % 12.06.
    Silvercrest Asset Management Group Registered (A)
    		+4,64 % 12.06.
    United Bankshares (W Va)
    		+4,14 % 12.06.
    Schneider National Registered (B)
    		+1,49 % 12.06.
    Insteel Industries
    		+0,37 % 12.06.
    First Capital
    		+2,73 % 12.06.
    First Horizon Corporation
    		+3,74 % 12.06.
    BrightSphere Investment Group
    		+0,15 % 12.06.
    The Hanover Insurance Group
    		+2,50 % 12.06.
    First Financial Bankshares
    		+2,15 % 12.06.
    First US Bancshares
    		+1,92 % 12.06.

    Die Dividendenrenditen in der KW 24 / 2026 reichen von +0,08 % bei Textron bis +38,93 % bei der D'Ieteren Group Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Hinweis zu Dividenden in der KW 24 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 24 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im Juni 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im Juni, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Dividendentermine Dividenden Termine (ex-dates) KW 24 / 2026 Erhalten Sie einen Überblick über die Dividenden-Termine in der KW 24 2026
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     