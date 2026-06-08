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    Israels Armee greift petrochemische Anlage im Iran an

    Für Sie zusammengefasst
    • Israelische Luftwaffe griff petrochemische Anlage an
    • Angriff galt Anlage in der Hafenstadt Mahschahr
    • Fars meldet Schäden an Teilen Angaben unbestätigt
    Israels Armee greift petrochemische Anlage im Iran an
    Foto: Emphyrio - pixabay

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Luftwaffe hat im Südwesten Irans eine Anlage der petrochemischen Industrie angegriffen. Das israelische Militär teilte am Morgen mit, dass es mehrere Ziele in der Anlage in der Hafenstadt Mahschahr im Südwesten des Landes ins Visier genommen habe. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt.

    Die iranische Nachrichtenagentur Fars, die den mächtigen Revolutionsgarden nahesteht, berichtete unter Berufung auf einen stellvertretenden Gouverneur der iranischen Provinz Chusesten, dass Teile der Anlage bei dem Luftangriff beschädigt worden seien. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

    Der Iran hatte zuvor Israel mehrfach mit Raketen angegriffen./DP/stk





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