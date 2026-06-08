Jefferies hebt Ziel für Diageo auf 2000 Pence - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Diageo Aktie

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 17,30 auf Lang & Schwarz (07. Juni 2026, 18:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Diageo Aktie um -2,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,69 %.

Die Marktkapitalisierung von Diageo bezifferte sich zuletzt auf 38,33 Mrd..

Diageo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8275. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,222GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 24,000GBP was eine Bandbreite von -1,75 %/+38,71 % bedeutet.