ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Diageo auf 2000 Pence - 'Buy'
- Jefferies hebt Diageo Kursziel auf 2000 Pence
- Analyst behält Einstufung Buy trotz Premiumkater
- Diageo balanciert Premium und Bezahlbarkeit neu
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Diageo von 1900 auf 2000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spirituosenkonzern hänge im "Premiumisierungs-Kater", schrieb Edward Mundy am Freitagabend. Er geht davon aus, dass die Briten Geld verschenkt haben, indem sie keine breitere Kundenschicht angesprochen haben, nun aber Premiumisierung und Bezahlbarkeit neu ausbalancieren./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 13:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Diageo Aktie
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 17,30 auf Lang & Schwarz (07. Juni 2026, 18:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Diageo Aktie um -2,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,69 %.
Die Marktkapitalisierung von Diageo bezifferte sich zuletzt auf 38,33 Mrd..
Diageo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8275. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,222GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 24,000GBP was eine Bandbreite von -1,75 %/+38,71 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 2000 Euro
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Community Beiträge zu Diageo - 851247 - GB0002374006
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habe auch angefangen Diageo zu kaufen....im Gegensatz zu BF, Pernod und auch Campari ist die Verschuldung schon deutlich üppiger (EK-Quote).
Schon übel was da heute abgeht. Da wurden viele Unternehmen mit in Sippenhaft genommen.
Ob der Artikel in der FT heute ursaechlich fuer die Kursverluste gewesen ist? Ich weiss es nicht. Dass die Whisky Produktion bei vielen Herstellern reduziert wird ist seit einiger Zeit bekannt und duerfte eingepreist sein.