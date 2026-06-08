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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies hebt Ziel für Diageo auf 2000 Pence - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies hebt Diageo Kursziel auf 2000 Pence
    • Analyst behält Einstufung Buy trotz Premiumkater
    • Diageo balanciert Premium und Bezahlbarkeit neu
    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Ziel für Diageo auf 2000 Pence - 'Buy'
    Foto: bizoo_n - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Diageo von 1900 auf 2000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spirituosenkonzern hänge im "Premiumisierungs-Kater", schrieb Edward Mundy am Freitagabend. Er geht davon aus, dass die Briten Geld verschenkt haben, indem sie keine breitere Kundenschicht angesprochen haben, nun aber Premiumisierung und Bezahlbarkeit neu ausbalancieren./rob/ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 13:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Diageo Aktie

    Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 17,30 auf Lang & Schwarz (07. Juni 2026, 18:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Diageo Aktie um -2,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von Diageo bezifferte sich zuletzt auf 38,33 Mrd..

    Diageo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8275. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,222GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 24,000GBP was eine Bandbreite von -1,75 %/+38,71 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 2000 Euro


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    Community Beiträge zu Diageo - 851247 - GB0002374006

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