Großbritannien ruft Iran und Israel zur Deeskalation auf
Für Sie zusammengefasst
- GB fordert Iran und Israel zu Zurückhaltung auf
- Außenministerin Cooper mahnt Uninteresse an Krieg
- Verhandlungen für dauerhaften Frieden und Handel
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Regierung hat den Iran und Israel zur Deeskalation aufgerufen. "Niemand hat ein Interesse an der Wiederaufnahme des Konflikts zwischen dem Iran und Israel", schrieb Außenministerin Yvette Cooper auf der Plattform X. "Beide Seiten müssen sich in Zurückhaltung üben und die Lage unverzüglich deeskalieren." Die Verhandlungen für eine dauerhafte, für alle notwendige Lösung müssten fortgesetzt werden, um Frieden und Stabilität in der Region zu erreichen und den globalen Handel wieder herzustellen./DP/zb
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