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    Broadcom

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    Zahlen und Ausblick schmecken Anleger nicht

    Die Folge: Die Broadcom-Aktie verlor innerhalb von nur zwei Handelstagen fast 20 Prozent an Wert. Trotz dieses deutlichen Rückschlags sehen viele Marktbeobachter darin jedoch eher eine überfällige Korrektur als das Ende des langfristigen Aufwärtstrends im Halbleitersektor.

    Neben Broadcom gerieten am Freitag auch weitere Schwergewichte der KI-Branche unter Druck. Aktien von NVIDIA, Micron Technology und Advanced Micro Devices verzeichneten ebenfalls deutliche Kursverluste. Insgesamt schrumpfte der Börsenwert dieser Unternehmen um rund 1,3 Billionen US-Dollar. Nach den starken Kursanstiegen der vergangenen Monate könnte die Korrektur jedoch dazu beitragen, übertriebene Erwartungen abzubauen und den Markt wieder auf ein gesünderes Fundament zu stellen.

    Für die Broadcom-Aktie ist die Lage kurzfristig dennoch angespannt. Aus charttechnischer Sicht sind weitere Kursrückgänge in Richtung 364,72 US-Dollar möglich. Darunter rückt der EMA 200 bei 348,96 US-Dollar als wichtige Unterstützungszone in den Fokus. Diese Marke hat sich bereits in den vergangenen Monaten als bedeutende Orientierung für den Kursverlauf erwiesen und könnte erneut als Ausgangspunkt für eine Erholung dienen.

    Im Idealfall entwickelt sich die aktuelle Schwächephase zu einer geordneten Konsolidierung, die die Grundlage für einen späteren Anstieg auf neue Höchststände schaffen könnte. Anleger sollten jedoch aufmerksam bleiben: Erst wenn die Aktie auf Wochenschlussbasis unter 286,15 US-Dollar fällt, würde sich das langfristige Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall ginge eine wichtige Unterstützung verloren, die bereits in der zweiten Jahreshälfte 2025 eine zentrale Rolle gespielt hatte.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    SHORT

    _____________________________________________________________________

    Stop-Sell-Order : 380,00 US-Dollar

    Kursziel: 364,72 und 348,96 US-Dollar

    Renditechance via DN18QB : 40 Prozent

    Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    Broadcom Inc. (Tageschart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 404,40 // 426,48 // 442,22 // 466,05 US-Dollar
    Unterstützungen: 364,72 // 348,96 // 336,81 // 321,80 US-Dollar
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU93S7 Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 7,41 - 7,42 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 301,3229 US-Dollar Basiswert: Broadcom Inc.
    KO-Schwelle: 301,3229 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 385,73 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 4,52 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DN18QB Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 7,20 - 7,21 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 469,117 US-Dollar Basiswert: Broadcom Inc.
    KO-Schwelle: 469,117 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 385,73 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel: 348,96 US-Dollar
    Hebel: 4,65 Kurschance: + 40 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
    Broadcom Zahlen und Ausblick schmecken Anleger nicht Die Folge: Die Broadcom-Aktie verlor innerhalb von nur zwei Handelstagen fast 20 Prozent an Wert. Trotz dieses deutlichen Rückschlags sehen viele Marktbeobachter darin jedoch eher eine überfällige Korrektur als das Ende des langfristigen …
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