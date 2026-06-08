Zahlen und Ausblick schmecken Anleger nicht

Neben Broadcom gerieten am Freitag auch weitere Schwergewichte der KI-Branche unter Druck. Aktien von NVIDIA, Micron Technology und Advanced Micro Devices verzeichneten ebenfalls deutliche Kursverluste. Insgesamt schrumpfte der Börsenwert dieser Unternehmen um rund 1,3 Billionen US-Dollar. Nach den starken Kursanstiegen der vergangenen Monate könnte die Korrektur jedoch dazu beitragen, übertriebene Erwartungen abzubauen und den Markt wieder auf ein gesünderes Fundament zu stellen.

Die Folge: Die Broadcom-Aktie verlor innerhalb von nur zwei Handelstagen fast 20 Prozent an Wert. Trotz dieses deutlichen Rückschlags sehen viele Marktbeobachter darin jedoch eher eine überfällige Korrektur als das Ende des langfristigen Aufwärtstrends im Halbleitersektor.

Für die Broadcom-Aktie ist die Lage kurzfristig dennoch angespannt. Aus charttechnischer Sicht sind weitere Kursrückgänge in Richtung 364,72 US-Dollar möglich. Darunter rückt der EMA 200 bei 348,96 US-Dollar als wichtige Unterstützungszone in den Fokus. Diese Marke hat sich bereits in den vergangenen Monaten als bedeutende Orientierung für den Kursverlauf erwiesen und könnte erneut als Ausgangspunkt für eine Erholung dienen.

Im Idealfall entwickelt sich die aktuelle Schwächephase zu einer geordneten Konsolidierung, die die Grundlage für einen späteren Anstieg auf neue Höchststände schaffen könnte. Anleger sollten jedoch aufmerksam bleiben: Erst wenn die Aktie auf Wochenschlussbasis unter 286,15 US-Dollar fällt, würde sich das langfristige Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall ginge eine wichtige Unterstützung verloren, die bereits in der zweiten Jahreshälfte 2025 eine zentrale Rolle gespielt hatte.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 380,00 US-Dollar

Kursziel: 364,72 und 348,96 US-Dollar

Renditechance via DN18QB : 40 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Broadcom Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU93S7 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 7,41 - 7,42 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 301,3229 US-Dollar Basiswert: Broadcom Inc. KO-Schwelle: 301,3229 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 385,73 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,52 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN18QB Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 7,20 - 7,21 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 469,117 US-Dollar Basiswert: Broadcom Inc. KO-Schwelle: 469,117 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 385,73 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 348,96 US-Dollar Hebel: 4,65 Kurschance: + 40 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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