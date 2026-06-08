Abwärtstrend im Fokus

Seit rund einem Monat präsentiert sich die Kursentwicklung wieder freundlicher. Zum Monatswechsel gelang der Aktie sogar ein erster Test des seit Jahresanfang bestehenden Abwärtstrends im Bereich von 1.300 Euro. Sollten in den kommenden Tagen weitere Käufer in den Markt kommen und der Sprung über diese Hürde sowie den 50-Tage-Durchschnitt bei 1.325 Euro gelingen, könnte dies als kurzfristiges Kaufsignal gewertet werden.

Bereits in früheren Analysen wurde nach dem Unterschreiten der Marke von 1.495 Euro ein Rückgang bis in den Bereich von 1.071 Euro erwartet. Tatsächlich fiel die Aktie bis Mitte Mai auf 1.099 Euro und erreichte damit nahezu das prognostizierte Ziel. Aus charttechnischer Sicht könnte die mehrmonatige Korrektur damit weitgehend abgeschlossen sein.

In diesem Fall würden sich aus technischer Sicht weitere Aufwärtspotenziale ergeben. Als mögliche Kursziele gelten zunächst 1.138 Euro und darüber hinaus der EMA 200 bei 1.485 Euro. Dies könnte für Anleger interessante Chancen auf der Oberseite eröffnen.

Trotz der verbesserten Ausgangslage ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass die Aktie zunächst noch einmal zurücksetzt. Im Zuge einer nachhaltigen Bodenbildung könnte es zu einem erneuten Test des Bereichs um 1.099 Euro kommen. Sollte die wichtige Unterstützungszone bei 1.071 Euro dagegen dauerhaft unterschritten werden, würde sich das Chartbild erneut deutlich eintrüben. In diesem Szenario wäre eine Fortsetzung der Korrektur bis in den Bereich von 769,30 Euro möglich.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 1.325 Euro

Kursziele : 1.438 und 1.485 Euro

Renditechance via DN1NTN : 270 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Rheinmetall AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1NTN Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,01 - 9,31 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.109,5788 Euro Basiswert: Rheinmetall AG KO-Schwelle: 1.109,5788 Euro akt. Kurs Basiswert: 1.209,80 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1.485 Euro Hebel: 12,89 Kurschance: + 270 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN16G1 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 10,16 - 10,46 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.286,854 Euro Basiswert: Rheinmetall AG KO-Schwelle: 1.286,854 Euro akt. Kurs Basiswert: 1.209,80 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,33 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

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