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    Rheinmetall

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    Abwärtstrend im Fokus

    Bereits in früheren Analysen wurde nach dem Unterschreiten der Marke von 1.495 Euro ein Rückgang bis in den Bereich von 1.071 Euro erwartet. Tatsächlich fiel die Aktie bis Mitte Mai auf 1.099 Euro und erreichte damit nahezu das prognostizierte Ziel. Aus charttechnischer Sicht könnte die mehrmonatige Korrektur damit weitgehend abgeschlossen sein.

    Seit rund einem Monat präsentiert sich die Kursentwicklung wieder freundlicher. Zum Monatswechsel gelang der Aktie sogar ein erster Test des seit Jahresanfang bestehenden Abwärtstrends im Bereich von 1.300 Euro. Sollten in den kommenden Tagen weitere Käufer in den Markt kommen und der Sprung über diese Hürde sowie den 50-Tage-Durchschnitt bei 1.325 Euro gelingen, könnte dies als kurzfristiges Kaufsignal gewertet werden.

    In diesem Fall würden sich aus technischer Sicht weitere Aufwärtspotenziale ergeben. Als mögliche Kursziele gelten zunächst 1.138 Euro und darüber hinaus der EMA 200 bei 1.485 Euro. Dies könnte für Anleger interessante Chancen auf der Oberseite eröffnen.

    Trotz der verbesserten Ausgangslage ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass die Aktie zunächst noch einmal zurücksetzt. Im Zuge einer nachhaltigen Bodenbildung könnte es zu einem erneuten Test des Bereichs um 1.099 Euro kommen. Sollte die wichtige Unterstützungszone bei 1.071 Euro dagegen dauerhaft unterschritten werden, würde sich das Chartbild erneut deutlich eintrüben. In diesem Szenario wäre eine Fortsetzung der Korrektur bis in den Bereich von 769,30 Euro möglich.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    LONG

    _____________________________________________________________________

    Stop-Buy-Order : 1.325 Euro

    Kursziele : 1.438 und 1.485 Euro

    Renditechance via DN1NTN : 270 Prozent

    Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    Rheinmetall AG (Tageschart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 1.248 // 1.325 // 1.375 // 1.485 Euro
    Unterstützungen: 1.158 // 1.123 // 1.099 // 1.071 Euro
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DN1NTN Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 9,01 - 9,31 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 1.109,5788 Euro Basiswert: Rheinmetall AG
    KO-Schwelle: 1.109,5788 Euro akt. Kurs Basiswert: 1.209,80 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel: 1.485 Euro
    Hebel: 12,89 Kurschance: + 270 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DN16G1 Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 10,16 - 10,46 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 1.286,854 Euro Basiswert: Rheinmetall AG
    KO-Schwelle: 1.286,854 Euro akt. Kurs Basiswert: 1.209,80 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 11,33 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
    Rheinmetall Abwärtstrend im Fokus Bereits in früheren Analysen wurde nach dem Unterschreiten der Marke von 1.495 Euro ein Rückgang bis in den Bereich von 1.071 Euro erwartet. Tatsächlich fiel die Aktie bis Mitte Mai auf 1.099 Euro und erreichte damit nahezu das prognostizierte Ziel. …
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