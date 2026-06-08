Bullen haben hingeschmissen

Zusätzlich blicken Investoren mit Sorge auf die Entwicklung in den USA. Dort fiel der Stellenzuwachs überraschend stark aus, was die Befürchtung nährt, dass die Inflation wieder anziehen könnte. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen nach oben angepasst werden müssen. Hinweise darauf liefert auch der Anleihemarkt: Besonders zehnjährige US-Staatsanleihen (US T-Bonds) verzeichneten am letzten Handelstag der Vorwoche deutliche Kursgewinne.

Ein wesentlicher Auslöser für die Schwäche im Technologiesektor war die enttäuschende Reaktion der Anleger auf die Quartalszahlen des Chipkonzerns Broadcom. Zwar legte das Unternehmen Ergebnisse vor, der vorsichtige Ausblick sorgte jedoch für Gewinnmitnahmen. In der Folge gerieten auch Aktien europäischer Technologiewerte unter Druck.

Für den DAX hat sich dadurch eine schwierige Ausgangslage ergeben. Nachdem der Index am Freitag unter die Marke von 24.830 Punkten gefallen war und damit seinen mehrwöchigen Aufwärtstrend nach unten verlassen hatte, steigt das Risiko weiterer Kursverluste zu Beginn der neuen Woche. Aus charttechnischer Sicht rücken zunächst die Bereiche um 24.480 Punkte und darunter die Marke von 24.000 Punkten in den Fokus.

Vor diesem Hintergrund könnte sich eine Verkaufsposition über den vorgestellten Put-Optionsschein auf den DAX als überdurchschnittlich attraktiv erweisen. Gleichzeitig fehlt dem Markt derzeit ein wichtiger Impulsgeber: Die Berichtssaison im US-Technologiesektor ist weitgehend abgeschlossen. Neue richtungsweisende Signale für die Märkte werden daher erst wieder ab Mitte Juli erwartet.

Für eine nachhaltige Aufhellung des Chartbildes müsste der DAX hingegen überzeugend über 25.200 Punkte steigen. In diesem Fall würde sich die Chance auf einen erneuten Test der Januarhochs eröffnen. Darüber hinaus könnten dann auch die Rekordstände aus Mitte Januar bei 25.507 Punkten wieder in Reichweite geraten.

Aktuelle Lage

DAX bei 24.756 Punkten

VDAX mit steigender Tendenz - Nervosität legt leicht zu

Fear& Greed Index bei 42 auf "FEAR" gewechselt

Tagesanalyse:

RSI: 51 - Neutral MACD: 251 - Buy Insgesamt: Neutral MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins neutrale Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.507 / 25.890 / 26.224 und 26.481 Punkten, nach unten bei 24.479 / 24.203 / 23.968 und 23.715 Punkten. Gaps bei 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe weiter intakt - DAX auf Trendkante gefallen, drohender Trendbruch! - Ölknappheit weiter ein Problem! - Inflation zieht an! VDAX-New Angstlevel weiter hoch, Seitwärtsbewegung VDAX-New der Deutschen Börse (05. Juni 2026): Bei 18,37% (steigend) (Vortag: 18,87%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Sell-Order unter 24.750 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 25.020 Punkten. Kursziele bei 24.479/24.000 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0FV0 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,16 - 9,19 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.691,62 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 23.691,62 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.756,47 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 26,78 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY8JGH Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,17 - 9,20 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.462,55 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.462,55 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.756,47 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 24.480 Punkte Hebel: 26,68 Kurschance: + 30 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

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