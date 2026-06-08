Almonty Industries, Cypherpunk Technologies & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Arm Limited
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
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💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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|🥇
|Almonty Industries
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|Ballard Power Systems
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|Borussia Dortmund
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🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
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|News
|🥇
|Cypherpunk Technologies
|+24,84 %
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|🥈
|Solidion Technology
|+14,10 %
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|Astroscale Holdings
|+10,89 %
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|CMOC Group Limited Registered (H)
|-8,17 %
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|🟥
|Minebea
|-8,33 %
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|🟥
|MiniMax Group
|-11,94 %
|📰
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ITM Power
Wochenperformance: -25,04 %
Wochenperformance: -25,04 %
Platz 1
Marvell Technology
Wochenperformance: +34,25 %
Wochenperformance: +34,25 %
Platz 2
Verbio
Wochenperformance: +0,26 %
Wochenperformance: +0,26 %
Platz 3
Volatus Aerospace
Wochenperformance: -4,42 %
Wochenperformance: -4,42 %
Platz 4
Arm Holdings
Wochenperformance: -13,34 %
Wochenperformance: -13,34 %
Platz 5
Deep Sea Minerals
Wochenperformance: +2,86 %
Wochenperformance: +2,86 %
Platz 6
Almonty Industries
Wochenperformance: -15,60 %
Wochenperformance: -15,60 %
Platz 7
Bitcoin
Wochenperformance: -13,98 %
Wochenperformance: -13,98 %
Platz 8
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: -15,53 %
Wochenperformance: -15,53 %
Platz 9
Silber
Wochenperformance: -12,10 %
Wochenperformance: -12,10 %
Platz 10
Ballard Power Systems
Wochenperformance: -20,07 %
Wochenperformance: -20,07 %
Platz 11
Borussia Dortmund
Wochenperformance: -4,44 %
Wochenperformance: -4,44 %
Platz 12
Cypherpunk Technologies
Wochenperformance: -43,13 %
Wochenperformance: -43,13 %
Platz 13
Solidion Technology
Wochenperformance: +776,19 %
Wochenperformance: +776,19 %
Platz 14
Astroscale Holdings
Wochenperformance: -11,81 %
Wochenperformance: -11,81 %
Platz 15
CMOC Group Limited Registered (H)
Wochenperformance: -7,77 %
Wochenperformance: -7,77 %
Platz 16
Minebea
Wochenperformance: -4,72 %
Wochenperformance: -4,72 %
Platz 17
MiniMax Group
Wochenperformance: -29,27 %
Wochenperformance: -29,27 %
Platz 18
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