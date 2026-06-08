Gold schwächelt Kurs rutscht auf 4.291,91 USD

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USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,87 % 1 Monat -9,36 % 3 Monate -16,86 % 1 Jahr +30,04 %

Leichte Verluste prägen den Handel. Gold rutscht umauf 4.291,91, bleibt aber im größeren Bild stabil.

Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 1.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.262,86USD. Heute, bei 4.291,91USD, wäre daraus ein Vermögen von 3.398,55USD geworden – ein Plus von +239,86 %.

Informationen zu Gold

Gold zählt zu den ältesten Wertspeichern der Welt. Der Preis wird stark von Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen beeinflusst. Anleger nutzen Gold zur Diversifikation und als Absicherung gegen Währungsrisiken. Gehandelt wird es an Terminbörsen und in Form von Barren, Münzen oder ETFs.