Abverkauf bei Silber -1,47 % in 24h

-1,47 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,10 % 1 Monat -15,70 % 3 Monate -20,89 % 1 Jahr +85,71 %

Silber bricht kräftig ein:auf 66,85. Händler sprechen von einem klaren Abwärtssignal nach den jüngsten Kursgewinnen.

Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 16,32636USD. Heute, bei 66,85USD, wäre daraus ein Vermögen von 4.094,36USD geworden – ein Plus von +309,44 %.

Informationen zu Silber

Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.