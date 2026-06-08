Silberpreis
Abverkauf bei Silber -1,47 % in 24h
Starker Abverkauf: Silber verliert -1,47 % in 24h.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-12,10 %
|1 Monat
|-15,70 %
|3 Monate
|-20,89 %
|1 Jahr
|+85,71 %
Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 16,32636USD. Heute, bei 66,85USD, wäre daraus ein Vermögen von 4.094,36USD geworden – ein Plus von +309,44 %.
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|340,15EUR
|-0,67 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|119,54EUR
|-0,88 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|242,32EUR
|-0,76 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|349,26EUR
|-8,26 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|90,00EUR
|-2,31 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|537,80EUR
|-2,46 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|355,74EUR
|-1,05 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|72,00EUR
|-1,09 %
|Long
|1
|0,00
|119,90EUR
|-0,62 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,762EUR
|-0,03 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.